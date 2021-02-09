Что нужно знать о мобильных аферистах и как обезопасить себя от взлома: пошаговая инструкция

Без смартфона и интернета уже сложно представить нашу жизнь. Мобильный телефон давно перестал быть просто средством связи. С его помощью можно, не выходя из дому, осуществлять покупки, записываться к врачам, оплачивать коммунальные платежи, общаться в социальных сетях, путешествовать, быть ближе друг другу, заботиться о детях и пожилых родителях. Во вторник, 9 февраля, отмечают Всемирный день безопасного интернета, и вместе со школой мобильной грамотности «Смартфон для родителей» от Киевстар разберем самые распространенные виды кибермошенничества и расскажем, как обезопасить себя и своих близких.

Смартфоны ценны уже не столько сами по себе, сколько из-за личной информации, которая в них хранится. К телефонам «привязаны» учетные записи банков, электронная почта, конфиденциальная информация. Доступ к этим данным и является целью мошенников, которые с помощью разных ухищрений вынуждают своих жертв «впустить» их в смартфон, чтобы заполучить доступ к средствам.

Как показывает статистика, пожилые люди более доверчивы и часто попадаются на удочку мобильных и интернет-аферистов и расплачиваются за это не только потерей денежных средств, а также своим здоровьем. Чтобы обезопасить своих близких, расскажите им о правилах безопасности в смартфоне и приемах, которые применяют кибермошенники.

Итак, давайте познакомимся с самыми распространенными видами мошенничества

На телефон абонента якобы от оператора приходит короткое сообщение о выигрыше ценного приза — автомобиля, гаджета, бытовой техники. Для его получения нужно перевести определенную сумму на определенный номер или позвонить на него.

Абонентам массово рассылаются SMS со ссылкой, зайдя на которую, можно «запустить» вирус в телефон, что приведет к нарушению безопасности и краже персональных данных. В результате чего у абонента могут снять деньги со счетов, привязанных к номеру телефона, или даже открыть кредит на его имя.

Также запускаются вирусы с помощью сообщений от знакомых или любых номеров с примерным текстом: «Привет, как дела? У меня не работает программа ХХХ. Можешь скачать и проверить?» или «Тут прикольное видео с тобой, посмотри». Открыв подобное сообщение, абонент рискует получить вирус, который может повредить антивирусную программу мобильного и открыть доступ к конфиденциальной информации.

Одним из распространенных видов мошенничества являются телефонные звонки, часто ночные. К абоненту обращаются якобы из полиции, больницы, имитируют голоса родственников, сообщают, что близкий человек попал в беду и срочно нужно перевести или передать лично в руки определенную сумму в очень короткие сроки. В стрессовом состоянии люди часто принимают спонтанные решения и лишаются своих сбережений.

Обмануть могут и при пополнении мобильного счета с карты. Поэтому пополнять мобильный счет нужно в специализированных магазинах операторов, на официальных сайтах или в официальных приложениях операторов.

Также лакомым кусочком для мошенников являются номера, привязанные к банковским счетам с оборотом значительных сумм. Злоумышленники разными способами пытаются заполучить доступ к SIM-карте, а затем присваивают средства, оформляют кредиты. Для подобных целей Киевстар предлагает услугу «Дополнительный номер», пользователь может оставлять его для непроверенных контактов и быть спокойным за свою конфиденциальность.

С каждым разом аферисты придумывают новые, более изощренные способы, пользуясь доверчивостью или неосведомленностью пользователей сети. Поэтому стоит быть начеку и, как минимум, проверять информацию и контакты.

Что нужно знать, чтобы не попасть на крючок мобильных мошенников?

«Киевстар» заботится о своих абонентах и старается обезопасить их. В апреле 2020 года телеком-сеть Киевстар получила аттестат соответствия Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Аттестат соответствия удостоверяет, что инфраструктура сети защищена от несанкционированных вмешательств и соответствует высоким стандартам сетевой безопасности. Также оператор разработал ряд просветительских образовательных программ с понятными практическими советами для своих пользователей. Не обошел вниманием оператор и людей старшего возраста, которые стали больше пользоваться смартфонами и интернетом, особенно в нынешних условиях карантина, когда живое общение с родными ограничено. Бабушкам и дедушкам важно быть не просто мобильными, но и проинформированными, знать элементарные правила безопасности.

На портале «Смартфон для родителей» загружены специальные интерактивные уроки для людей пожилого возраста. Сайт содержит короткие видеоуроки с простой и понятной пошаговой инструкцией, начиная с того, как включить телефон, пользоваться им, устанавливать программы, проводить платежи, пользоваться социальными сетями и приложениями. Особое место уделено мобильной и интернет безопасности. Это простые, но очень важные правила, с которыми необходимо ознакомиться всем.

В первую очередь, нужно обезопасить свой смартфон. Для этого установите пароли блокирования телефона и SIM-карты, не сообщайте их незнакомцам. При потере телефона нужно как можно скорее обратиться к мобильному оператору и в банк, чтобы заблокировать карту.

Важно осторожно относиться к информации, получаемой через мобильный телефон, всегда проверять ее. Услуги, которые предоставляются с коротких номеров, обязательно нужно уточнять у оператора (на сайте или по номеру 0 800 300 466).

Не сообщать коды пополнения незнакомым людям, не предоставлять логин и пароль доступа в систему «Мой Киевстар» или в аналогичных приложениях других операторов.

Никогда никому не сообщать номер банковской карты, срок ее действия, CVV2-код, а также пароли, поступающие в SMS-сообщениях.

Чтобы защитить свой номер, связанный с интернет-банкингом, безопаснее перейти на контракт или зарегистрировать номер на паспорт. И важно помнить — операторы никогда не просят сообщить кодовое слово или реквизиты карты.

Научиться распознавать мошенников и бороться с ними можно в легкой игровой форме с помощью образовательной онлайн-игры «Zдолай шахрая». Игра знакомит пользователей с приемами и манипуляциями, которые используют киберпреступники, и учит, как на них не поддаваться.

А если вы все же попались на крючок мошенников, не нужно паниковать. Как можно быстрее сообщите в полицию и обратитесь к своему мобильному оператору и представителям банка. Ведь своевременное обращение может помочь избежать неприятных последствий.

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