Самое красивое в мире печенье ко Дню святого Валентина: интервью с его создательницей Еленой Так

День святого Валентина — повод выразить теплые чувства тем, кого вы любите. Возможно, этот день даже станет началом вашей большой истории любви, если вы признаетесь в чувствах человеку, который вам нравится. А вообще этот праздник для романтиков и мечтателей. Будьте ими — и счастье обязательно придет в вашу жизнь. Один из самых популярных подарков — сладости: торты, печенья, десерты. Вкусно и красиво! Ведь вообще подарок должен быть символическим. О том, как приготовить праздничное печенье в домашних условиях, «ФАКТАМ» рассказала известный американский кондитер Елена Так, которая создает настоящие шедевры.

«Настоящая любовь может прийти в любом возрасте»

— Елена, как отмечают Валентинов день в США?

— День святого Валентина — это красивый праздник любви, — говорит Елена Так. - Сложилась традиция отмечать День влюбленных вручением небольших подарков. Это конфеты, открытки, цветы… Это знак внимания своим половинкам. Символами праздника стали изображения молодых людей на фоне Эйфелевой башни в Париже, красные розы и много-много красных сердечек.

— Во всем мире популярны сладкие подарки. Расскажите о вашей новой коллекции печенья кукирунс.

- Кукирунс — это два печенья, соединенные между собой шоколадом. Декорировано печенье съедобной картинкой. Готовя со мной коллекцию рисунков ко Дню влюбленных, художники Владимир Витковский и Евгения Имански решили поменять стереотипы этого праздника. И действительно: что любовь бывает только в Париже? Лично я влюблена в свой город Сан-Франциско, здесь я встретила свою любовь. Для фанатов этого города, для тех, кто именно здесь произнес или услышал «Я тебя люблю», и была создана коллекция подарочного набора печенья — кукирунс «День влюбленных в Сан- Франциско». На рисунках изображены пары на фоне мест, полюбившихся жителям и гостям города.

«Влюбленные в Сан-Франциско» – так романтично называется праздничная коллекция

Да, молодость — это романтика, но, поверьте мне, настоящая любовь может прийти в любом возрасте. Это праздник сердец, открытых друг для друга; людей, которые взявшись за руки шагают по жизни вместе. И не верьте тому, что со временем любовь угасает. Она становится еще крепче и еще сильнее. Твоя половинка становится самым близким для тебя человеком, тебе хочется жить ради любимого человека, отмечать День влюбленных и дарить подарки друг другу. Вглядываясь, не замечаешь ни морщин, ни седых волос, а только те самые глаза, которые продолжают смотреть на тебя с любовью и восхищением. Ты научился ценить каждый момент своей жизни, улыбаться невзгодам, поддерживать и заботиться друг о друге. А охраняет это чувство на протяжении всей жизни хорошее чувство юмора. Да, именно поэтому продолжают светиться глаза, звучать смех.

Необычна коллекция печенья «Танго для двоих»

Вот это и послужило идеей для создания нашей новой коллекции наборов печенья ко Дню влюбленных — «Танго для двоих» художника Владимира Витковского и «Любви все возрасты покорны» Евгении Имански. Героями этих рисунков стали люди постарше, но с прежним жизненным задором и умением радоваться жизни. Передать всю эту красоту смогла фотограф Наташа Брин.

Каждое печенье в коллекции «Любви все возрасты покорны» – произведение искусства

— В чем прелесть сладкого подарка?

— Известно, как тяжело выбирать подарки нашим мужчинам. Сладкий подарок же — то, что нужно. Мы знаем, что мужчины — сладкоежки, да и то, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок.

— Необыкновенно красив и созданный вами праздничный торт.

— У меня стало хорошей традицией каждый год разрабатывать новый дизайн торта ко Дню Влюбленных. В этом году я связала дизайн торта с дизайном печенья «День Влюбленных в Сан-Франциско». Это полюбившийся рецепт торта безе с малиной и нежным сливочным кремом. Украшен торт шоколадом.

Каждый год Елена Так разрабатывает ко Дню влюбленных новый дизайн торта

«Замечательная идея — украсить стол красными бумажными сердечками или лепестками роз»

— Поделитесь рецептом вашего фирменного печенья?

— С удовольствием!

Печенье к Валентинову дню Вам понадобится: 200 г сливочного масла комнатной температуры, 1 яичный желток, 250 г муки, 120 г сахара и щепоточка ванилина. Муку и сахар смешать и добавить сливочное масло. Я смешиваю руками до однородной массы. Желток смешать с ванилином и добавить в тесто. Тесто раскатать толщиной примерно 0,5 см и вырезать в форме сердечек. Выпекать 12 минут при температуре 180 градусов. Украсить печенье можно растопленным темным шоколадом.

— Как декорировать праздничное чаепитие?

— Замечательная идея — украсить стол красными бумажными сердечками или лепестками роз. Это будет очень празднично и красиво!

— Чем можно дополнить сладкий подарок?

— Букетом любимых цветов и шампанским для девушки, а для мужчины это могут быть открытка, галстук или что-то связанное с его хобби.

Елена Так: «Любите и будьте любимы!»

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» накануне Дня святого Валентина?

— Всегда помните тот день, когда вы встретили своего любимого человека, помните чувство, которое закружило вас в танце любви. Не растеряйте его, сохраните на протяжении всей жизни. И не забывайте, что охраняют вашу любовь чувство юмора, хорошее настроение и веселый смех. Будьте счастливы. Любите и будьте любимыми!

Фото из альбома Елены Так

51

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter