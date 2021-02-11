General Motors полностью откажется от производства бензиновых и дизельных автомобилей: назван срок

Крупнейший американский автоконцерн General Motors на днях объявил о своей важнейшей стратегической цели на ближайшие годы — он намерен полностью отказаться от выпуска автомобилей с ДВС (бензиновыми и дизельными двигателями) уже к 2035 году, сосредоточившись на производстве электромобилей. Автогигант решил показать пример не только своим конкурентам, но и предпринимателям из других сфер экономики, негативно влияющих на глобальное загрязнение воздуха.

«General Motors вместе с властями и компаниями по всему миру работает над созданием более безопасного, экологичного и лучшего мира. Мы призываем и других последовать нашему примеру, оказав значительное влияние на нашу отрасль и экономику в целом», — заявила Мэри Бара, председатель и главный исполнительный директор General Motors. По ее словам, на продукцию автоконцерна приходится 75 процентов выбросов углерода в США. Учитывая это обстоятельство, концерн намерен кардинально изменить свое негативное влияние на загрязнение климата, а достичь этой цели собирается за счет переориентации производства на выпуск экологически чистой продукции — автомобилей, работающих на электричестве, отказавшись от производства моделей с ДВС. Так, согласно стратегическим планам GM, уже к концу 2025 года 40 процентов продаваемых в США машин будет приходиться на электрокары, а в модельной линейке компании и подконтрольных ей брендов будет насчитываться 30 электромобилей.

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В переходный период компания также собирается снижать расход топлива и объем вредных выбросов своих автомобилей. Данное направление предусматривает развитие системы Stop/Start, улучшение аэродинамики автомобилей, уменьшение рабочего объема моторов и их форсировка, повышение КПД трансмиссий, использование более легких шин с пониженным сопротивлением качению.

Несмотря на экономический кризис, связанный с мировой пандемией, General Motors не собирается отказываться от своих стратегических планов, более того, концерн, наоборот, существенно увеличил их финансирование. Совокупные инвестиции в развитие экологически чистого автотранспорта составят 27 миллиардов долларов, что на 7 миллиардов долларов больше, чем концерн собирался инвестировать еще до начала пандемии COVID-19.

Предприятия автогиганта также станут более экологичными — заводы в США на 100 процентов перейдут на использование возобновляемых источников электроэнергии уже через девять лет, а по всему миру — к 2035 году.

Наряду с этим GM активно работает и над развитием сети электрозаправок, которые также должны ориентироваться на использование возобновляемых источников электроэнергии, таких как ветер и солнце. Автоконцерн собирается утроить количество общедоступных пунктов быстрой зарядки, добавив к концу 2025 года более 2 тысяч 700 новых электрозаправок, которые на 100 процентов будут использовать возобновляемую энергию. И все это, по мнению руководства компании, в свою очередь положительно скажется на масштабной популяризации электромобилей в США. В GM считают, что полностью электрическое будущее будет поддерживаться соответствующей мировой инфраструктурой и современными технологиями возобновляемых источников.

Напомним, что в конце прошлого года концерн возродил модель Hummer — теперь это имя носит новый электрический пикап, который будет выпускаться на заводе Factory Zero, специализирующемся на выпуске электромобилей. Ключевые особенности Hummer EV: самая свежая версия автопилота Super Cruise, три электромотора суммарной мощностью более тысячи лошадиных сил, полноуправляемое шасси с «режимом краба», позволяющее уверенно маневрировать в ограниченном пространстве, и разборная панорамная крыша. Hummer EV в боевом режиме Watts to Freedom сможет разгоняться с нуля до 100 километров в час за три секунды, а запас хода составляет около 560 километров.

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Но все же самой ожидаемой и массовой электрической новинкой GM в текущем году станет кросссовер Chevrolet Bolt EUV. Он будет представлен вместе с обновленным электрохэтчбеком Chevrolet Bolt в День святого Валентина, 14 февраля. Для активной раскрутки своих новинок GM совместно с центром развлечений Walt Disney World подготовили соответствующую кампанию, первым детищем которой стал рекламный видеоролик Chevrolet Bolt EUV 2021 (его можно увидеть на YouTube). Именно электрический кроссовер станет первой моделью бренда Chevrolet, которая получит автопилот Super Cruise, позволяющий ездить, не придерживая руль руками.

О новинках международного автосалона Auto China 2020 читайте здесь.

Фото: https://pixabay.com/



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