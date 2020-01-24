Электрокарам в Украине разрешат ездить по полосам общественного транспорта

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Автосалон

Украина намерена взять курс на полную электрификацию всех транспортных средств — именно такая норма задекларирована в новом законопроекте, который находится на рассмотрении в Верховной Раде. Для этого планируется ввести целый ряд комплексных мер, направленных на популяризацию покупок электромобилей и создание преференций при их эксплуатации. Более того, документом установлен даже конкретный срок, когда наша страна должна перейти на всеобщее использование экологически чистого автотранспорта. А с начала этого года уже заработали некоторые нововведения, призванные способствовать активному развитию электротранспорта. Читайте также: Зарядки для электрокаров, перехватывающие парковки, косые зебры: какие новшества приготовили водителям

Введут зеленые номера и новые дорожные знаки

Начнем с тех новшеств, связанных с электромобилями, которые в Украине уже действуют. С 1 января 2020 года вступили в силу нормы Закона № 2754-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей». Эти нововведения направлены на приведение отечественного законодательства в сфере электромобилей в соответствие с европейскими и мировыми стандартами, а также должны способствовать дальнейшей популяризации этого автотранспорта.

В частности, МВД, Минэкономразвития, Минрегиону, Министерству здравоохранения, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям поручено в течение шести месяцев со дня опубликования закона (до 9 февраля нынешнего года) ввести специальные зеленые номера для электромобилей, установить четкие требования к паркоместам для электрокаров (их количество на парковках, придворовых территориях, выделение таковых знаками и разметкой и прочее), ввести новые дорожные знаки — «Для электромобилей», «Кроме электромобилей», «Станция зарядки электромобилей».

Кроме того, законом предусмотрена защита прав владельцев электромобилей на беспрепятственный доступ к зарядным станциям. Ведь довольно часто у нас возникают неприятные ситуации, когда паркоместа для электромобилей, на которых установлены зарядные станции, блокируют машины, оборудованные двигателями внутреннего сгорания. На практике это создает серьезные проблемы владельцам электромобилей, так как они лишаются возможности их подзарядить и не могут продолжить дальнейшее движение. Усугубляется ситуация все еще слабо развитой сетью таких электрических станций.

Чтобы заставить нерадивых автомобилистов быть более сознательными и дисциплинированными, законом введены штрафы в размере 340—510 гривен для водителей бензиновых и дизельных машин за остановку или стоянку, а также парковку на местах для электрокаров или создание других препятствий водителям таких авто, не дающим им возможности зарядить свой транспорт. В подобных случаях инспекторам по парковке предоставляется право задержать автомобиль нарушителя, в том числе с помощью эвакуатора.

Впрочем, как недавно выяснилось, на практике привлечь к ответственности водителей, нарушивших права пользователей электромобилей, будет проблематично, а выписанный штраф можно легко отменить в суде. Причиной тому может послужить не совсем корректное определение электромобиля, прописанное в части 6 статьи 122 Кодекса об административных правонарушениях. В частности, там указано, что «остановка или стоянка транспортных средств запрещена на местах… для транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями (одним или несколькими)».

Все дело в том, что на сегодняшний день любой автомобиль оснащен электрическими двигателями (одним или несколькими). Так, например, электродвигатели есть в приводе дворников, стеклоподъемников, системах отопления салона. Поэтому формально любой автомобиль с бензиновым, дизельным или электрическим двигателем подпадает под определение «транспортное средство, оснащенное электрическими двигателями (одним или несколькими)». Во избежание двоякой трактовки в административном кодексе нужно было указать более точное определение — «электромобиль» или «транспортное средство с приводом колес от электродвигателя».

За прошлый год рынок электрокаров в Украине вырос почти на треть

Теперь поговорим о наполеоновских планах наших законодателей, призванных провести полную электрификацию автомобилей в Украине. Переход на массовое использование электромобилей — глобальный мировой тренд, и наша страна не хочет оставаться в стороне от него. Объективно нужно отметить, что это нам вполне удается. Украина реально является одним из мировых лидеров по темпам роста продаж электромобилей. По данным ассоциации «Укравтопром», за 2019 год украинцы приобрели 7542 электромобиля, из которых 7012 — легковые и 530 — коммерческие. Таким образом, за прошлый год рынок легковых электромобилей в нашей стране вырос почти на треть, а коммерческих — в полтора раза.

Как и прежде, львиную долю электрокаров составляют подержанные авто, доля которых в 2019 году составила: в части легковых — 92 процента, а в коммерческом сегменте — 96 процентов. При этом средний возраст бэушных легковушек составил четыре года, а коммерческих — шесть лет.

Самым популярным электромобилем у наших автомобилистов остается Nissan Leaf — в прошлом году 3217 экземпляров этой модели пополнили автопарк страны. На втором месте условного рейтинга «Топ-5 самых популярных электромобилей в Украине» находится Tesla Model S (623 авто), на третьем месте — BMW i3 (338), на четвертом — Fiat 500е (312), замыкает пятерку Volkswagen е-Golf — (360 машин).

А наилучший результат в продажах новых электромобилей принадлежит кроссоверу Jaguar I-Pace, который выбрали 145 отечественных покупателей.

Как же наши законодатели собираются способствовать тенденции дальнейшего активного развития рынка электромобилей? Для этого планируется на законодательном уровне создать благоприятные условия для стимулирования спроса на экологически чистый автотранспорт, который не загрязняет атмосферу и не использует нефтепродукты, а также выгодные условия для развития электрозаправочных станций. Все это предусмотрено в новом законопроекте № 2532 «Об автомобильном транспорте (относительно определения электрических автомобильных транспортных средств, зарядных станций под них и создания условий для перехода на экологический транспорт)», который сейчас находится на рассмотрении в парламенте.

Как утверждают авторы законопроекта, он будет способствовать сокращению использования в Украине нефтепродуктов, что положительно скажется на энергоэффективности нашей страны и ее энергетической независимости. Ведь нефтепродукты являются составной частью импорта, а электроэнергия — национальный продукт. К тому же уменьшение выбросов в атмосферу не только улучшит экологию, но и поднимет имидж Украины как страны, которая наряду с развитыми экономиками мира реально проводит мероприятия по сохранению климата планеты.

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Что же конкретно предлагается сделать? В частности, согласно проекту закона до 1 января 2021 года Кабинету министров Украины будет поручено разработать государственную программу по сохранению окружающей среды, выполнению международных обязательств по уменьшению выбросов в атмосферу, улучшению экологического состояния городов, а также уменьшению зависимости экономики от импорта нефтепродуктов путем перехода на электромобили и программы утилизации аккумуляторных батарей. В рамках этой программы нужно предусмотреть льготное кредитование и страхование на приобретение электрокаров украинцами. Помимо этого нужно создать программы по развитию отечественных производителей электромобилей, производства и утилизации аккумуляторных батарей.

Кроме того, законопроект предусматривает, что до 31 декабря 2022 года будет отменен пенсионный сбор при первой регистрации электромобиля, а до 31 декабря 2024 года электромобили с зелеными номерными знаками смогут ездить по полосе общественного транспорта.

Планируется также создать льготные условия и для развития сети электрозаправочных станций. В частности:

до 31 декабря 2024 года операторам зарядных станций не нужно будет получать лицензию;

до 31 декабря 2022 года не нужно будет платить за подключение и выделение мощностей для операторов автомобильных зарядных станций;

к элементам благоустройства добавятся токоприемники подключения электромобилей к сети внешнего освещения и внешней рекламы;

при строительстве новых автозаправок за пределами городов они должны оборудоваться зарядными станциями.

Как видим, все поблажки для владельцев электромобилей и электрозаправок имеют ограниченный срок действия. Авторы законопроекта предполагают, что за пять лет рынок электромобилей настолько окрепнет, что в дальнейшем его уже можно будет облагать сборами. Так, с 1 января 2025 года будет взиматься новый налог с деятельности операторов зарядных станций, который собираются начислять по объему потребленной энергии. Полученные средства собираются направлять в Дорожный фонд.

Переход на массовое использование электромобилей в Украине имеет четко определенные временные рамки. В законопроекте № 2532 задекларировано, что «государство определяет своим приоритетом переход на электрический автомобильный транспорт до 1 января 2030 года».

Реально ли это, посмотрим. Тем временем в ряде зарубежных стран уже заявили, что через 10—25 лет откажутся от продаж машин с двигателем внутреннего сгорания. Например, Норвегия собирается полностью перейти на электромобили уже к 2025 году. Германия предлагает запретить авто с двигателями внутреннего сгорания во всем Евросоюзе с 2030-го. Великобритания планирует сделать это в 2032-м, Индия — в 2030-м, а Франция — в 2040-м. Да и сами автопроизводители начали ориентироваться на производство гибридов и электромобилей.

Во многих странах владельцам электроавто предоставляют скидку на страховку и гранты на покупку

Пока не известно, как наше правительство собирается стимулировать украинцев на покупку электрокаров. Рассчитывать на ощутимые преференции, похоже, не стоит. В пояснительной записке четко сказано: «При разработке данного законопроекта авторами использовался уже внедренный в действие опыт указанных стран. При этом, понимая реальное состояние отечественной экономики, были использованы все известные механизмы поощрения рынка электромобилей, которые не требуют дополнительных расходов из бюджета страны».

Во многих зарубежных странах государственная помощь куда весомее. На территории города Церматт (Швейцария) запрещено использование любых транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания. Для движения по городу используются исключительно электрокары. В Норвегии (мировой лидер по переходу на электрические авто, в 2016 году процент от общих продаж составил 51) владельцы электрокаров освобождены от всех налогов и сборов, включая НДС. Им предоставляется бесплатная парковка, скидка на страхование, льготное кредитование, движение полосами общественного транспорта, бесплатные проезд по платным дорогам и пользование паромными переправами, упрощенный порядок подключения зарядных станций к электрическим сетям и освобождение их от налогообложения. В Нидерландах владельцы таких авто освобождены от всех регистрационных и дорожных налогов. В Исландии электрокары стоимостью до 52 600 долларов освобождаются от уплаты НДС. Швеция предоставляет грант от правительства на приобретение электрического авто в эквиваленте 4500 долларов. Во Франции такой грант равен эквиваленту 5600 долларов, в Великобритании — 6000, в Китае — 9300, в Эстонии — 17 800, а в Германии — 5400 долларов.

США предоставляют налоговую скидку от Федерального правительства в размере 7500 долларов. Кроме того, отдельные штаты имеют собственные программы поощрения покупателей электрокаров.

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