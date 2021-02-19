Исцеление малышей: как Фонд Рината Ахметова помог детям с пороками сердца

Каждый год в Украине рождается более 4000 детей с пороками сердца. Для многих семей такой диагноз звучит как приговор, ведь нарушение структуры сердца может привести к смерти, а операция, которая решит проблему, стоит больших денег. Детям с диагнозом «порок сердца» помогает Фонд Рината Ахметова. Малышам проводят коррекционные операции по закрытию порока специальным имплантом — окклюдером в ведущих кардиоклиниках страны. Больные сердца деток менее чем за час становятся здоровыми!

О том, что их ребенок серьезно болен, родители Никиты Карнауха из Мариуполя узнали, когда малышу исполнилось два года. Это был обычный плановый осмотр у семейного врача. Доктор послушал сердце и заподозрил, что оно работает не так, как нужно. Детальное обследование в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова подтвердило худшие опасения — у мальчика нашли открытый артериальный (Боталлов) проток, который не закрывается после рождения.

Эндоваскулярный кардиохирург Института им. Н. Амосова Наталья Ящук рассказывает, что такое осложнение встречается крайне редко: «Боталловы протоки могут вызывать серьезные осложнения, которые называются батолит и инфекционный эндокардит. Помочь детям с открытым артериальным протоком может только операция».

Родители мальчика были потрясены диагнозом сына.

«Очень переживали. Муж даже уволился с работы, чтобы всегда быть рядом с сыном», — говорит мама Никиты Валерия.

Врачи рекомендовали семье Карнаухов немедленно класть парня на операцию. Устранить недуг можно, сделав полостную операцию, или установить имплант-окклюдер, который закрывает дырочку в детском сердце. Первый способ предполагает вскрытие грудной клетки, полную остановку сердца, хирургическое «латание» открытого протока и запуск сердца при помощи специальных медицинских процедур. После этого грудную клетку зашивают. Шрам остается у ребенка на всю жизнь. Вариант с имплантом малотравматичен и не предполагает долгой реабилитации.

«Это самый современный и нетравматичный метод лечения. Такая операция проводится без разрезов, без скальпеля. Мы прокалываем крупные сосуды на бедре и с помощью длинных тонких катетеров проникаем к проблемному месту. По катетерам доставляется окклюдер — устройство, которое может растягиваться в длинную трубочку и принимать форму зонтика размером до 4 см. Когда зонтик достигает отверстия в межпредсердной перегородке, врач открывает его и фиксирует в отверстии. Со временем соединительная ткань прорастает в него, и окклюдер становится частью сердца. Ребенок возвращается к полноценной жизни. После операции таким методом организм восстанавливается за считаные дни в отличие от полостной операции», — объясняет кардиохирург Института им. Н. Амосова, эксперт проекта «Ринат Ахметов — Детям. Здоровое сердце» Игорь Дитковский.

Родители решили обратиться в Фонд Рината Ахметова, который помогает детям с диагнозом «порок сердца» с 2013 года. Для системной борьбы с недугом в 2017 году начал работать проект «Ринат Ахметов — Детям. Здоровое сердце». Фонд помог и Никите.

«После операции сын чувствует себя отлично! Мы очень счастливы и благодарны Фонду Рината Ахметова за помощь», — рассказал Владимир Карнаух.

В феврале проект «Ринат Ахметов — Детям. Здоровое сердце» отпраздновал свою годовщину.

За четыре года благодаря самому известному благотворителю Украины исцелены сердца 125 детей со всей страны.



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