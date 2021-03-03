«Медсестрам можно ставить памятники, работают за одни авансы»: Комаровский обнародовал письмо

Доктор Евгений Комаровский поделился реальными впечатлениями о ситуации в коронавирусных больницах Ивано-Франковска. Палаты переполнены, медперсонал недополучает зарплату, надежд на изменения не осталось

Самое печальное в том, что по поводу этих женщин и этих медсестер никто не выйдет с митингами и никто не соберет СНБО…

ПИСЬМО

Добрый вечер. Пишу Вам, Евгений Олегович, чтобы вы это письмо сделали известным, потому что на горячие линии нет надежды. Никто не хочет ничего менять. В настоящее время нахожусь в Перинатальном областном центре Ивано-Франковска на лечении с подтвержденным ковидом на 34-й неделе беременности с двухсторонней пневмонией, подключена к кислороду.

Нас в палате 5 женщин с положительными ПЦР, все на кислороде. Отделение в старом здании находится. Так представьте себе, как нам лечат пневмонии в палате, где температура воздуха +30. Центральное отопление греет на полную мощность, 5 концентраторов кислорода выдают еще больше тепла, чем батареи, которые, естественно, не перекрывающихся и за окном +15. И при этом у тебя повышенная температура 38.8. Открытое окно не помогает. Проветривания хватает на 2−5 минут.

Как выжить в таких условиях? Ничего не остается, только терпеть, потому что на жалобы все разводят руками. А ты лежишь и думаешь, что тебе уже приходит конец. Так вот в таких условиях уже неделю. Температура тела к счастью уже не поднимается. Но ты все равно дальше задыхаешься и не можешь спать. Я еще никогда не попадала в такие условия. Я просто без слов… И что могут сделать беременные больные женщины???



Зато медсестрам можно ставить памятники. Все очень доброжелательные и заботливые ко всем, все помогают, бегают в аптеку. И ОНИ РАБОТАЮТ ЗА ОДНИ АВАНСЫ, ТАК КАК ЗП им не выплачивают ВОВРЕМЯ, ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ!!! А если что-то не устраивает, говорят писать на увольнение… Это второй этаж ковидного отделения, палата # 5, все кто дежурил, я очень благодарна вам!!!

PS. Все кто не верит в ковид-19, в том, что на Прикарпатье переполнены больницы, не хотят соблюдать элементарные правила — желаю вам провести одну ночь в палате интенсивной терапии на обсервации.

Фото Евгений Комаровский/Facebook



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