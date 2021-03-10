Отныне машину можно зарегистрировать прямо в автосалоне

Украинские автомобилисты, покупающие новые машины, получили возможность зарегистрировать их прямо в автосалоне, здесь же получить на них техпаспорт и номерные знаки. Вся процедура выполняется без лишних поездок в сервисные центры МВД. Правда, такой сервис можно получить не в каждом автосалоне, и пока только для новых автомобилей. Изменились и требования к выдаче номерных знаков.

Для упрощения процедуры регистрации автомобилей было принято постановление Кабмина № 1273. Нововведение не касается пока автомобилей с пробегом, которые реализуют некоторые автосалоны по так называемой программе Trade-in. Для них система перерегистрации остается прежней.

Как разъяснили в МВД, чтобы предоставлять подобные услуги, импортеры и дилеры должны быть зарегистрированы в Главном сервисном центре (ГСЦ) МВД как субъекты хозяйствования и подписать с центром договор о сотрудничестве. Но сначала всем заинтересованным автосалонам необходимо отправить соответствующие заявки и документы в ГСЦ МВД. Там заявку должны одобрить или отклонить в течение 30 дней.

Те автосалоны, заявки которых одобрят и с которыми заключат договор, получат право самостоятельно готовить необходимые документы для регистрации автомобилей — по форме, принятой в ГСЦ. Также у них появятся полномочия идентифицировать личность покупателей транспортных средств и их представителей.

Подготовленные автосалонами документы будут передаваться в ГСЦ через функциональную подсистему единой информационной системы МВД.

Благодаря нововведению автосалоны смогут выполнять свою работу под ключ с полным перечнем услуг, а покупатели новых автомобилей — получать цивилизованный, практически европейский, сервис по покупке и регистрации автомобилей.

Упомянутым постановлением Кабмина № 1273 были внесены и другие изменения в порядок регистрации автотранспорта. Об одном из них мы хотим рассказать подробнее.

Многие автомобилисты знают, что в Украине можно встретить номерные знаки с одинаковыми символами (буквами и цифрами), которые используются как на легковом, так и на грузовом автомобиле, автобусе и даже мотоцикле. Из-за этого с введением автоматической фиксации нарушений ПДД нередкими стали случаи, когда, к примеру, штраф получал владелец маршруток, которому ошибочно приписывали нарушение, допущенное водителем легковушки. Чтобы впредь исключить подобные ситуации, в «Правила регистрации транспортных средств» было внесено требование, согласно которому «не допускается выдача номерных знаков того же типа с тем же информационным содержанием на два и более транспортных средства». То есть отныне сервисные центры перестанут выдавать «дубликаты» номеров для разных типов транспорта. Хотя те знаки, которые уже выданы, будут эксплуатироваться и далее — их обязательной замены не предусмотрено.

Напомним, за езду с забрызганными грязью номерными знаками водителю грозит крупный штраф.





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