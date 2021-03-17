«Как вам не стыдно, вы сидите на месте для инвалидов»: случай в киевском метро

По мнению журналиста Владимира Рунца, это тот случай, когда места для инвалидов в вагоне метро могут занимать не только пожилые люди

«Киев. Метро «Житомирская». Наши дни. «Молодой человек, вы сидите, а вам все равно. Уступите мне место, мне 72 года, я 37 отработала на заводе. Мне тяжело стоять. Да и как вам не стыдно, вы сидите на месте для инвалидов. Позвольте я присяду», — женщина с клетчатой ​​сумкой на колесиках убедительно нависала над парнем лет 25-ти.

В ответ он улыбнулся, встал и позволил женщине сесть на его место. «Конечно, садитесь, пожалуйста», — сказал он.

«Спасибо. Ну и это места для инвалидов», — назидательно заметила владелица клетчатой ​​сумки.

«Я в курсе. У меня инвалидность второй группы», — с неизменной улыбкой ответил парень и показал удостоверение.

Женщина вышла через два станции, а он так больше и не присел до «Театральной», — написал Рунец в Facebook.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

326

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter