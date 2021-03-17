С помощью флористов или по фотографии: где заказать цветы во время карантина

Во время карантина большинство людей оказались дома, перешли на удаленную работу и стали гораздо больше времени проводить со своей семьей. Многие стали чаще ссориться, другие, наоборот, именно в эти дни поняли, как не хватает заботы и семейного тепла во время рабочих будней. Но как бы ни влияли на нас запреты, природу человека обмануть невозможно. Мы по-прежнему влюбляемся, ждем приятных жестов от любимых и сами хотим их радовать. Какой же подарок лучше всего выбрать для женщины? Ответ очевиден — цветы. Чтобы минимизировать личный контакт и возможность заражения, лучше всего заказывать доставку цветов в интернете.

Как удобно сделать заказ

Крупные сервисы, такие как Flowers.ua, занимаются доставкой цветов не только в Украине, но и по всему миру. Купить цветы онлайн с развитием современных технологий стало очень просто. Достаточно всего лишь зайти на сайт или скачать официальное приложение с Google Play или App Store на свой смартфон. Выбор цветов отличается своим богатством. Букет роз или тюльпанов, полевые цветы, фруктовые корзинки или букет в коробке. Все это можно заказать курьерской доставкой. Если сделать предзаказ утром, уже вечером на пороге любимой появится курьер с букетом цветов.

Преимущества заказа цветов в интернете

Все больше людей предпочитают заказывать цветы в режиме онлайн, и на это есть сразу несколько причин:

• Удобство — оформить заказ на сайте или через приложение можно буквально за несколько минут, не выходя из дома. Для этого даже не нужно находиться в указанном месте. Заказать доставку на дом можно, и находясь в командировке на другом конце страны.

• Анонимность — если девушка, которая вам понравилась, пока не отвечает на знаки внимания или вам просто неловко сделать первый шаг — закажите доставку цветов. Вы не только покажете серьезность намерений, но и предстанете романтичным героем из книг.

• Выгода — даже во время больших праздников, таких как 8 Марта или 14 февраля, цены на цветы в интернете остаются на том же уровне. Крупные сервисы не тратят деньги на зарплату продавцам и аренду помещений, что тоже сказывается на стоимости букета. Помимо этого, пышные букеты доставляются абсолютно бесплатно.

• Большой выбор — продавцы цветочных ларьков и рынков часто говорят о том, что того или иного букета нет в наличии, и тогда приходится искать нужный букет по всему городу. С интернет-магазинами такая проблема невозможна. Вы можете не только выбрать практически любую цветочную композицию, но и составить нужный букет самостоятельно, воспользоваться помощью профессиональных флористов или заказать букет по фотографии.

Какие цветы выбрать

Существует несколько универсальных букетов, которые подойдут для любого праздника и не нарушат правила этикета, если вы не знаете, что выбрать. На 8 Марта или 14 февраля любимой женщине подарите букет красных или кремовых роз. Эти королевы цветов не только приятно и ненавязчиво пахнут, а еще и отлично выглядят практически в любом сочетании.

Маме или бабушке подарите букет лилий, альстромерий или гербер. Они эффектно выглядят, приятно пахнут и подходят практически для любого праздника и памятной даты.

Для детей выбирайте веселые букеты: полевые цветы, ромашки, ирисы и разноцветные тюльпаны будут хорошим выбором.

Коллегам лучше дарить цветы спокойных тонов или цветы в коробке. Букеты в коробке сейчас обретают особую популярность из-за того, что их можно подарить практически на любой праздник, а коробка пригодится и после того, как цветы завянут. Цветы в коробке вписываются практически в любой интерьер, а домой с работы их везти гораздо удобнее, чем пышную цветочную композицию. Не забывайте подписываться на странички компании в Facebook и Instagram, чтобы не пропустить интересные новинки, новости и привлекательные акционные предложения.

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