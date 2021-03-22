По мнению активиста Яремы Духа, поводом для жесткого протеста под Офисом президента Украини стала имитация властью судебной реформы

«Чому Володимир Зеленський обмалював будівлю Офісу президента?», — задається питанням активіст і блогер Ярема Дух.



«Так, у цьому вина насамперед Володимира Олександровича.

Знаєте, брехати — погано. Вандалізм — теж. Але корумповані суди — це ще гірше. І коли ми обговорюємо акцію на Банковій, потрібно пам’ятати, що до цього спонукало. Саме імітація судової реформи призвела до того, що люди вийшли на протест.

Пам’ятаєте, ще восени була криза із Конституційним судом? Те, що про неї не пишуть в новинах не означає, що її вже нема. Замість перезапуску КСУ (тобто якої не якої судової реформи) кілька тижнів тому від монобільшості призначили у склад нового суддю. Як це допомогти має? А ніяк.



У Верховній Раді є повно законопроектів, котрі допомагають реформувати і ліквідувати корумповані суди — той же ОАСК. Чому цього б не зробити? У президента Зеленського є партія з найбільшою фракцією у парламенті.

Книжка Кіпіані, Стерненко, Ріффмастер — про ці справи ми чуємо, бо учасникам процесу повезло потрапити в медіа. Маємо пам’ятати, що є українці, про чиї несправедливі вироки ми не дізнаємось, бо у них нема тисяч підписників і друзів, готових за них боротися.

Я не хочу ходити на пікети, я хочу справедливий суд.

І чесного президента, котрий тримає слово.

P.S Дякую за фото Радіо Свобода".

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Цей пост ілюструє лише мої власні думки".

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