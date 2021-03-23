Случай в киевском метро: «Спасена жизнь! 56-летнего мужчины. С использованием дефибриллятора»

Сотрудница Национального медицинского университета имени Богомольца рассказала, как на станции столичной подземки полицейский спас жизнь пассажиру, которому стало плохо.

«22 марта около девяти утра в приемное отделение кардиологического корпуса ОКБ Киева бригадой ЭМП доставлен пациент после успешной реанимации, — пишет Кристина Ярмолина на своей странице в соцсетях. — C нарушением сознания, гемодинамически стабилен. Ничего необычного, казалось бы, не было .

Успешная реанимация проведена работником КП «Киевский метрополитен» (со слов врача ЭМП — полицейским) на станции метро «Дворец Спорта» с использованием дефибриллятора.

Прочитайте еще раз и осознайте. Спасена жизнь! 56-летнего мужчины. На станции метро Киева. С использованием дефибриллятора.

Через 10 часов с момента происшествия пациент ориентирован во времени, пространстве, собственной личности, без проявлений неврологического дефицита. Что это значит? Своевременно и правильно оказана неотложная помощь.

Больной продолжает лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии и спрашивает: «Когда уже домой?»

Поэтому стоя аплодируем герою, который спас сегодня жизнь и всем-всем, кто борется за установление дефибрилляторов и обучение работников метрополитена.



Я провела десяток курсов по неотложной помощи, написала сотни слов о том, что «знания спасают жизни», а ныне посмотрела в глаза пациента со слезами счастья, что он спасен, и на мгновение растерялась от собственных эмоций.

Передайте спасителю, что им гордится весь мир! И научитесь оказывать домедицинскую помощь. Это очень-очень-очень важно.

И тегните в комментариях всех, для кого эта информация будет важна".

Фото со страницы Кристины Ярмолинои в соцсетях.

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