«Будьте осторожны. Неожиданные осложнения от ковида»: Майкл Щур про травму
Журналист и музыкант Майкл Щур (Роман Винтонив), заболевший «короной», рассказал, как совершенно неожиданным образом получил травму плеча.
«Вчера чихнул так, что потянул правое плечо, — сетует на своей страничке в соцсетях Майкл Щур. — Держал руку на поясе. И чихнул. Теперь болит плечо, когда кашляю.
Поэтому будьте осторожны. Неожиданные осложнения от ковида.
Ну теперь я умный. Чихаю осторожно. Теперь я уже даже курс могу прочитать «Как сгруппироваться перед чиханием, чтобы избежать травм».
А в целом, все как идет как будто на поправку. Температуры нету, кашель еще есть".
Фото со странички Майкла Щура в социальных сетях.
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