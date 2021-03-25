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«Будьте осторожны. Неожиданные осложнения от ковида»: Майкл Щур про травму

8:56 25 марта 2021
Майкл Щур

Журналист и музыкант Майкл Щур (Роман Винтонив), заболевший «короной», рассказал, как совершенно неожиданным образом получил травму плеча.

«Вчера чихнул так, что потянул правое плечо, — сетует на своей страничке в соцсетях Майкл Щур. — Держал руку на поясе. И чихнул. Теперь болит плечо, когда кашляю.

Поэтому будьте осторожны. Неожиданные осложнения от ковида.

Ну теперь я умный. Чихаю осторожно. Теперь я уже даже курс могу прочитать «Как сгруппироваться перед чиханием, чтобы избежать травм».

А в целом, все как идет как будто на поправку. Температуры нету, кашель еще есть".

Фото со странички Майкла Щура в социальных сетях.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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