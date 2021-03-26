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«Пару дней назад в Николаеве разразился скандал», — Кипиани про мурал с «соборным образом успешной украинки»

10:02 26 марта 2021
Вахтанг Кипиани

Журналист Вахтанг Кипиани рассказал о скандале в Николаеве, где на стене жилого дома нарисовали женщину с лицом супруги блогера Анатолия Шария.

«Пару дней назад в Николаеве разразился скандал, — пишет Вахтанг Кипиани на своей страничке в соцсетях. — На доме в центре города возник мурал с «соборным образом успешной украинки» (так это было подано в сопроводительных документах).

Правда, по факту эта украинка оказалась с лицом жены некоего Шария. Местная фюрериня шариковых попыталась убедить всех в том, что всем кажется и настаивала, что это … Покахонтас (прозвище индейской принцессы — исторической личности, жившей в США. — Авт.) с инициалами ОШ (Ольга Шарий).

Ребята из «Нацкорпуса» организовали машину со стрелой и зарисовали и буквы, и овал лица. День рождения ОШ, а это как раз сегодня, пришлось отметить в прямом смысле без лица".

Фото Вахтанга Кипиани из социальных сетей.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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