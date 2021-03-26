«Было бы честно, чтобы на ток-шоу „1+1“ рядом с дверью из-под ОП стояли…» — Шабунин упрекнул Мосейчук

После того, как на программу «Право на власть» на канале «1+1» принесли обрисованные и с разбитым стеклом двери из Офиса президента, а ведущая Наталья Мосейчук назвала их «атрибутом субботних протестов», председатель правления общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин вспомнил несколько инцидентов, в которых виновны представители правоохранительных органов

«Было бы честно, чтобы на ток-шоу «1 + 1» рядом с дверью из-под ОП стояли:

1. Двери из Кагарлицкого отделения полиции, за которыми менты Авакова всю ночь насиловали украинку (перед этим ее избив, заковав в наручники, и выстрелив у нее над головой).

2. Двери из кабинетов переяславских ментов Авакова, которые набухавшись, застрелили 5-летнего Кирилла Тлявова.

3. Двери из рабочего кабинета в ОП Татарова, который помог украсть 81 млн гривен на жилье для нацгвардейцев. Для отмазывания последнего офис Зеленского организовал четыре незаконные решения судов (и кучу решений Венедиктовой).

4. Двери из камеры в СИЗО, за которыми 471 день закрыт Антоненко, только потому что Авакову так хочется.

5. Двери из элитной квартиры сына Авакова (за 375 кв. м цена в $ 1 млн), который украл 14 млн на закупке снаряжения АТОвцам.

«Это, Наталья Мосейчук, было бы честно в отношении украинцев, судьбы которых были сломаны ментами Авакова и уродливой судебной системой», — написал Шабунин в Facebook.

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