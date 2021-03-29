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«При поддержке Bellingcat установлены ключевые военные преступники „Изоляции“ с российским гражданством», — Станислав Асеев

9:48 29 марта 2021
Станислав Асеев

Журналист, эксперт Украинского института будущего Станислав Асеев, который провел в застенках боевиков так называемой «ДНР» 962 дня, опубликовал в сети имена троих боевиков, которые изощренно издевались над узниками донецкой тюрьмы «Изоляция»

«При поддержке Bellingcat установлены ключевые военные преступники «Изоляции» с российским гражданством.
Итак, знакомьтесь:

1) Кривонос Юрий Сергеевич, 29.12.1978 г. р., позывной «Толстый».
Паспорт гражданина РФ: Серия 6019 № 587 195
Занял место Палыча (Куликовского Дениса) как куратора «Изоляции».

2) Бутенко Владимир Владимирович, 17.05.1980 г. р., позывной «Бут».
Паспорт гражданина РФ: Серия 6019 № 616 516
Правая рука Кривоноса, один из старших по смене.

3) Ерёмичев Руслан Владимирович, 15.07.1979 г. р., позывной «Ермак».
Паспорт гражданина РФ: Серия 6019 № 627 493

Главный любитель молодых девочек на «Изоляции».

Все трое причастны к жестоким пыткам, побоям, унижениям человеческого достоинства. Однако теперь, имея данные их российских паспортов, можно официально предъявлять претензии Российской Федерации за нарушение законов и обычаев ведения войны, что, надеюсь, будет инициировано в ближайшее время как на ТКГ, так и нашим МИДом.

От себя хочу сказать этим людям следующее. Я знаю, что вы читаете все мои публикации. Так вот: сейчас на «Обозревателе» выкладывается информация по еще одному военному преступнику, вашему шефу — Ленину. Вы люди примерно одного «достоинства», но разница в том, что он отжал миллионы и может в любой момент раствориться с ними в России, — а вы вошли в самую позорную страницу истории как военные преступники за 40 тысяч рублей зарплаты и палку колбасы, которую отжимаете на «Изоляции» у пленных из передачек.

Я 28 месяцев слушал, как вы избиваете женщин в соседних камерах, заставляете петь песни под пытки и затаскиваете людей с электроожогами в камеры, где они и дальше должны «держать стену плача». Вам всем было очень смешно. Теперь посмеёмся мы", — написал в Facebook Асеев и опубликовал фото палачей.

Интервью Асеева о пребывании в «Изоляции» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Facebook-страница Станислава Асеева

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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