«Рассказали историю о вакцинации в одном населенном пункте сельской местности», — Барабошко
Блогер Александр Барабошко рассказал показательную историю о том, как отказывавшиеся от вакцинации люди таки пошли на прививки.
«Рассказали историю о вакцинации в одном населенном пункте сельской местности, — пишет Александр Барабошко на своей страничке в соцсетях. — Появилась вакцина, предложили врачам — все отказались, дальше предложили учителям — тоже все отказались, дальше начали предлагать всем желающим и здесь никто не хочет.
Чтобы не пропадала вакцина, предложили людям из соседнего населенного пункта, там собралось желающих, привезли их на автобусе.
Увидели люди, что другим колят вакцину, которая предназначалась им, и задавила жаба. Начали поднимать кипиш. В результате провакцинировались и учителя, и врачи.
Фото Александра Барабошко из социальных сетей.
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