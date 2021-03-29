Блогер Александр Барабошко рассказал показательную историю о том, как отказывавшиеся от вакцинации люди таки пошли на прививки.

«Рассказали историю о вакцинации в одном населенном пункте сельской местности, — пишет Александр Барабошко на своей страничке в соцсетях. — Появилась вакцина, предложили врачам — все отказались, дальше предложили учителям — тоже все отказались, дальше начали предлагать всем желающим и здесь никто не хочет.

Чтобы не пропадала вакцина, предложили людям из соседнего населенного пункта, там собралось желающих, привезли их на автобусе.

Увидели люди, что другим колят вакцину, которая предназначалась им, и задавила жаба. Начали поднимать кипиш. В результате провакцинировались и учителя, и врачи.

P. S. Лично я буду прививаться сразу как появится возможность. Какова ваша стратегия после этого?"

Фото Александра Барабошко из социальных сетей.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

171

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter