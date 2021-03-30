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«Мой отец живет в Нигерии», — Каролина Ашион

7:16 30 марта 2021
Каролина Ашион

Телеведущая Каролина Ашион констатирует, что в Украине мало знают об Африке и тем более о ее медицине. Тем не менее, отец Каролины, живущий в Нигерии, уже привился вакциной AstroZeneca

Мои коллеги знают, я не люблю, когда Украину автоматом забрасывают к странам третьего мира, сравнивают с африканскими.

Это не корректно — Африка большая и очень разная.

Близкая мне Нигерия по территории практически такая же, как и Украина (с Крымом конечно считать надо).

Только живет там 200 млн человек.

Богатейшая страна, и почти такая же коррумпированная, как наша. С сумасшедшим потоком инвестиций при этом. Так что тезис о том, что коррупция мешает инвестициям — он конечно правильный, но не до конца верный.

Но я не экономический трактат о сотрудничестве с Нигерией писать собралась. (Хотя до сих пор уверена, Украина недозарабатывает колоссальные деньги, не развивая торгово-экономические отношения с Черным континентом).

Я про то, что мой отец, живет в Нигерии. И пару дней тому вакцинировался AstroZeneca.

Поверьте, Украина намного приятнее для жизни место. Правда.

Нам бы вакцин, да побольше и побыстрее как бы.

А так, да, заживем.

Вот рынок земли откроем и каааааак хлынут к нам инвесторы заграничные.

Главное, чтоб к тому времени, как все наладится, было кому работать на земельке нашей родючей.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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