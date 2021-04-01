«Ковид-реанимация Мечникова перегружена втрое. Врачи и сестры оставляют мокрые следы от пота», — Рыженко

Генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы имени И. И. Мечникова Сергей Рыженко рассказал, что медсестры падают в обмороки от перегрева.

«Счастлив, что живу»… Нацарапал ручкой 43-летний мужчина из Кривого Рога на листе назначений, — пишет Сергей Рыженко на своей страничке в соцсетях. — Поражение легких 100%. Кислород подаем под большим давлением.

Его удалось стабилизировать. Жизненные функции поддерживались лекарствами (артериальное давление, сердечный ритм). Дома у него жена и семимесячный ребенок.

Рядом женщина, которой провели кесарево. Легкие поражены больше чем на 90%. Крайне тяжелая. Она в медикаментозном сне, готовят к острому диализу. Почки не фильтруют мочу. Родившийся здоровый ребенок может остаться сиротой.

Ковид-реанимация Мечникова перегружена втрое.

Присутствие женщин и мужчин в одном зале никого не беспокоит. Врачи и сестры оставляют мокрые следы от пота. За смену они теряют литры жидкости. Молодые девушки-медсестры падают в обморок от перегрева. Сутки надо выстоять.

Жаль, что это не видят все, кто на диване пишет чушь. Все медработники, спасающие от ковид-пневмоний, — жертвенники.

Здоровым это не понять…

Беспощадная неделя продолжается.

P. S. : Эмоции свежие, 15 минут после обхода…"

Фото со странички Сергея Рыженко в социальных сетях.

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