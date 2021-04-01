Украинцев предупредили о существенном подорожании молочных продуктов: названы причины роста цен

До 1 июля в Украине цены на молочные продукты вырастут более, чем на 2,3 процента.

Такой прогноз дают в аналитическом отделе Ассоциации производителей молока.

В частности, молоко (2,5% в пленке) может подорожать на 40 копеек — до 25,4 гривни за литр. Кефир (2,5%, пленка) — на 70 копеек — до 31,3 гривни за литр, сметана (15%, пленка) — на 4,1 гривни за килограмм — до 71,5 гривни за килограмм или до 28,6 гривни за 400-граммовую упаковку.

Стоимость килограмма 9-процентного творога возрастет на 1.4 гривни — до 146 гривен за кило или 58 гривен за упаковку 400 грамм. Масло (72,5−73%) подорожает на 2,9 гривни за кило — до 240 гривен или до 48 гривен за 200-граммовую пачку.

Твердый сыр «наберет» еще 90 копеек за кило — до 229,35 гривен за килограмм или до 38 гривен за 160-граммовую фасовку.

В Ассоциации утверждают, что основными «драйверами роста цен» являются последствия погодных катаклизмов 2020 года — из-за засухи и потери посевов стоимость кормов для коров выросла на 80%. Сыграла свою роль и инфляция — в январе-феврале она составила более 1%, а также подорожание энергоносителей.

Эксклюзивный материал о том, почему подорожал бензин в Украине, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Иллюстративное фото с Pixabay.

106

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter