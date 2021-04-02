«Был неделю в Дубае. Впервые за 7 лет. На добровольной реабилитации после ковида»: что поразило Игоря Кондратюка

Украинский телеведущий Игорь Кондратюк, который недавно переболел коронавирусом, отдохнул в ОАЭ и отметил, насколько дисциплинированно в этой стране соблюдают ограничения, введенные в связи с пандемией COVID-19.

«Был неделю в Дубае (впервые за 7 лет). На добровольной реабилитации после Ковид, — поделился Кондратюк в своем Facebook. — Эмират Дубай сейчас входит в тройку наиболее вакцинированных стран после США и Великобритании. Причем есть выбор вакцин. Знакомому, у которого диабет 2-го типа, вкололи Pfizer, векторные вакцины — нельзя.

Все ходят в масках! Везде. Рабочие на улице, которые кладут дорогу — все в масках. Говорят, за появление без маски — немаленький штраф. Своими глазами видел людей на прогулке вдоль моря после захода солнца в масках. Вредно — скажете вы и доктор Комаровский? Наверное. Но — закон есть закон — скажут вам в ответ дубайцы.

В отеле, где мы жили (как и везде в городе) такие антикоронавирусные меры: посетители в ресторанах не могут сидеть за столами, которые стоят рядом (в некоторых столы отгорожено прозрачным пластиковым стеклом) между парами лежаков на пляжах — 1,5 расстояния; в лифтах можно ездить только по два (на самом деле семьи ездят полным составом, но если ты едешь один, незнакомый человек в лифт не входит). Все полы моллов, гостиниц и дорожки между оживленным местами имеют надписи «Держи дистанцию».

Увидел только несколько человек, у которых маска не на носу. Без масок люди были только у бассейна, на пляже и за столом в ресторане. Если вы в отеле, в аквапарке (половина которого закрыта!), попросите маску, вам ее дают бесплатно. Санитайзер — везде, где можно себе представить. В моллах убраны лавки.

Для справки: с начала пандемии в ОАЭ от ковида умерло 1,5 тысячи граждан (при населении почти 10 млн). Берегите себя! И по возможности — вакцинируйтесь (так как вы того стоите!)«

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