«Даже сравнительно легких успехов-2014 может не быть»: Радзиховский оценил возможность военной атаки РФ на Украину

Российский публицист и ученый-психолог Леонид Радзиховский считает, что Россия, если решится напасть на Украину, понесет огромные потери, которые вызовут непонимание у российского общества и сильно повлияют на рейтинг президента Путина

«Реальные боевые действия бессмысленны для обеих сторон. Даже если они начнутся — то так же быстро и закончатся, — пишет в Facebook Радзиховский. — Через два дня примчатся «макроны, меркели», и другие представители Евросоюза, быстро все это закончится, и войска вернутся примерно туда, откуда вышли. Так было в 2008 году во время Грузинской войны.

Вот почему Азербайджан во время последней войны в Нагорном Карабахе сумел добиться таких успехов? Потому что не было никаких соперников, и никто не кричал «остановитесь, мы наложим санкции».

Европе было наплевать, Россия умыла руки, а Турция поддерживала Азербайджан. Баку собрал большую силу и смог выбить армян из деревень рядом с Карабахом.

Конечно, физически Россия могла бы разгромить украинскую армию и дойти хоть до Киева. Но это большие жертвы, может быть, даже десятки тысяч погибших со стороны России.

Будет ли довольно российское общество? Нет и никогда. Люди будут страшно раздражены и обозлены, а рейтинг Путина сильно подломится. Не будет никакого восторга, а лишь общее раздражение.

Можно захватить несколько регионов рядом с Донбассом, только кому они нужны? Так Кремль кормит 2 млн человек, а будет кормить 2 млн 200 тысяч. В чем счастье?

Да, по телевизору можно было бы объяснить, что вот это украинцы напали, а Россия их защитила. Если бы как-то это удалось объяснить, то какой-то энтузиазм у россиян это бы вызвало. Но для этого нужны какие-то поводы. И если украинская армия не нападет, как это объяснить чисто технически, если в реальности нет никакого повода? Как мне кажется, такой возможности нет.

Но мало того, что для нападения нужен хоть какой-то повод и если Украина его не даст, то нападать трудно. Допустим, повод Россия «сама-себе-создаст». Но дальше — одни проблемы.

Украинская группировка достаточно сильна. Россия безусловно может ее разгромить — но ценой огромных усилий и потерь.

То есть «прогулки» и «маленькой победоносной пиар-войны» там ждать не приходится. Даже сравнительно легких успехов-2014 может не быть".

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