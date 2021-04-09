— Сейчас и соцсети, и российские и украинские СМИ показывают, что к границам Украины Россия перебрасывает значительное количество военной техники. На сепарских пабликах разгоняется истерия из-за будто бы неизбежного наступления ВСУ, у нас публикуется информация о подготовке провокаций россиянами, чтобы ввести свои войска под видом миротворцев. Путинский пресс-секретарь Песков заявил, что войска у наших границ усиливаются, потому НАТО очень активно…

— Это один из очередных шагов гибридной войны, которую Россия уже не первый год ведет против Украины. И — очередная попытка политического давления на руководство страны. Также эта игра мускулами, марширование и бряцание оружием вдоль украинских границ — силовое воздействие на украинское и на мировое сообщество.



Конечно, в возможностях Путина — отдать приказ. Мы не можем залезть ему в голову. Но мы понимаем, что просто присутствие людей и техники вдоль границы — это одно, а развертывание системы логистики для обеспечения этих людей — совсем другое. Поэтому угроза есть, но вопрос заключается в том, что россияне еще систему логистики не вывели на уровень реализации полномасштабного вторжения на территорию нашей страны. Им еще нужно недели три-четыре для этого. Это во-первых.

А во-вторых, почему общество считает, что будет только непосредственное наземное вторжение? Возможен и вариант Югославии: нанесение высокоточными средствами поражения ударов по критическим объектам структуры государства, полной блокировки системы управления государством — это также может быть. Может быть и применение воздушных и морских десантов на территории нашей страны. Могут быть и другие варианты.



Но возникает вопрос легализации таких действий Российской Федерации в глазах мирового сообщества. Поэтому, возможно, будут провокации. Например — уничтожение фильтровальной станции в районе Авдеевки, что сделает невозможным обеспечение Донецка водой, и объявление после этого гуманитарной катастрофы. То же самое может быть по гуманитарной катастрофе в Крыму. Вариантов много. Могут раскачать ситуацию в Харькове, Запорожье, Николаеве, Одессе, Мариуполе и Мелитополе. Там есть аэродромы, которые в случае их захвата ДРГ российских войск или их приспешников станут базой по приему российских военных и техники. А мировому сообществу будет представлена информация, будто техника захвачена повстанцами против существующего правительства.

Россияне в течение восьми лет войны с нами ежегодно на учениях вдоль наших границ отрабатывали различные варианты, поэтому они эти варианты реализуют, если получат приказ. Но опять же скажу, что они готовы к любым действиям, но им надо оправдать свои действия. Будут пытаться в разных местах, и там, где будет слабая наша позиция, там и начнут наращивать.



Пока что это — политическое давление как на нашу страну, так и политическое давление по выбиванию определенных преференций для России, снятию санкций по строительству «Северного потока-2».

— По логистике: некоторые эксперты указывают, что мы видим, как перебрасывают технику, но мы не видим, как перебрасывают топливозаправщики для этой техники. Но тот же фонд «Вернись живым» говорит, что где-то близко к границе в районе Сумской и Харьковской областей уже находится тыловая часть ВС России, которая может начинать поставлять и горючее, и боеприпасы. Есть ли сейчас информация о развертывании системы логистики?

— Я военный профессионал, поэтому воспринимаю и доверяю информации специалистов нашей разведки, наших зарубежных партнеров. «Вернись живым» — хорошая общественная организация, спасибо, что не оставляют логистическую помощь армии, желаю им успехов на этом направлении. Это они умеют делать хорошо…

Одна база ГСМ не решит вопрос на всех участках вдоль российско-украинской границы. Если наступление пойдет на территорию Сумской области — возможно. Но есть еще Харьковская область, Луганская область, Донецкая область, поэтому одна привязка к одной базе…



Логистика заключается не только в базах горючего. Логистика заключается и в развертывании госпитальных баз, в развертывании сетей снабжения, обеспечения продовольствием, боеприпасами, развертывании складов боеприпасов, системы эвакуации раненых, и еще много чего. Поэтому я бы не спешил с выводами.

— Генерал Хомчак заявил, что у границ Украины сейчас размещены 53 батальонные тактические группы. На что способна такая сила?



— Я вам задам контрвопрос: по каким вариантам действий? По полномасштабному вторжению на всей территории границы — 53 батальонных групп недостаточно, начать войну не проблема, а проблема ее потом продолжать. Но они могут организовать наступление на одном участке, отвлекающие действия на одном участке, а наступление совсем в другом месте… Конкретных вариантов много, граница российско-украинская достаточно большая, и с учетом их присутствия возможны действия и со стороны Крыма, и со стороны Азова, и со стороны Одессы, и с оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, и со стороны Харьковской, Сумской, Черниговской областей, вариантов много. Россия понимает, что ресурсов на долгую войну у нее нет, а вот на короткую есть, что они и могут реализовать и иметь с этого свои геополитические выгоды.

— В марте был фейк о дедушке, который вышел кур покормить, и его украинский снайпер убил. Этот фейк не нашел сильного отклика, и поэтому в апреле уже появился мальчик, которого якобы убил украинский дрон. «Распятых мальчиков» российская пропаганда довольно долго не фабриковала, зачем он им понадобился именно сейчас?



— Первый принцип пропаганды — прав тот, кто говорит первым, потому что второй всегда оправдывается. Поэтому, зная этот принцип, российская пропаганда его активно использует. Я бы вообще это не комментировал, так как, оправдываясь и говоря, что мы это делали или не делали, мы показываем свою слабую сторону. Пусть говорят все что угодно, все равно те, кто пророссийски настроены, свято верят в это, а те, кто умеют правильно мыслить и правильно настроены, в это не поверят. Все остальное без комментариев.

— Есть мнение, что эти фейки — часть подготовки к тому, чтобы Россия устроила провокацию и использовала свои вооруженные силы под видом миротворцев: защитить в Украине людей, которые имеют российские паспорта. Если она все-таки решит зайти? Были заявления США, НАТО, Великобритании о поддержке Украины в случае агрессии. По вашему мнению, что даст эта поддержка, что они могут сделать — дадут еще несколько «джавелинов»?

— Не надо рассматривать слово «поддержка» предоставлением только одних «джавелинов». Сами «джавелины» не решают проблему военной помощи. Главная задача на данном этапе — это общение. И руководство Вооруженных Сил сейчас активно общается, даже сегодня, общается с руководством НАТО и с представителями каждой страны отдельно.



Задача номер один — это в первую очередь политическая поддержка. Что касается материального и человеческого ресурса — мы прекрасно понимаем, что, не будучи членом НАТО, рассчитывать нам на стопроцентную поддержку НАТО невозможно. Тем более что есть лоббирование непосредственно определенными пророссийски настроенными странами — членами НАТО, что такой поддержки не будет.

Поэтому мы должны работать с теми, кто являются нашими стратегическими партнерами, — и даже не ожидая решения НАТО, они с нами работают. Это в первую очередь Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, Польша, Литва, Япония — те страны, которые нам помогали и продолжают помогать. Но НАТО, напоминаю, в первую очередь политическая военная организация, а не военно-политическая. И как раз НАТО способно организовать активное политическое противодействие агрессивным намерениям Российской Федерации в отношении Украины.

А мы сможем, имея большое количество людей, прошедших через российско-украинскую войну, объединить ряды независимо от политических предпочтений и в очередной раз дать по зубам российскому хищнику. Но мы не повторим ошибок 2014 года, когда мы свято верили, что задача воина — воевать, а политики наведут порядок в тылу. К сожалению не навели. Поэтому и в тылу нужен наш опыт, сплоченность и профессионализм. А пока сплачиваемся и держим оружие наготове!

Фото со страницы Сергея Кривоноса в Facebook

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