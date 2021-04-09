«Ни одна сторона войны не хочет, но война возможна», — политолог Шевцова об «украинской ловушке» для Кремля

Российский политолог Лилия Шевцова назвала причину, которая не позволяет добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Это — несовместимости структурных основ украинской и российской государственности.

«Украинская ловушка для Кремля. Который день мы обсуждаем, будет ли война между Россией и Украиной, — пишет Лилия Шевцова на своей страничке в соцсетях. — Многие склоняются к тому, что ни одна сторона войны не хочет, но война возможна.

Этот вывод отражает ситуацию «горючей смеси», которая может вспыхнуть в любой момент. Неважно, что стало толчком к очередному срыву перемирия между Украиной и непризнанными республиками и что побудило Россию к демонстрации силы на границе с Украиной.

Можно перечислить десяток возможных поводов для эскалации. Тут и стремление президента Зеленского укрепить свою поддержку в стране и возвратить внимание Запада. И попытка Кремля заставить Киев начать реализовывать самоубийственное для него Минское соглашение.



Можно продолжать гадать, что спровоцировало обострение. Важнее осознать причину, которая не позволяет добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной.



Причина — в несовместимости структурных основ украинской и российской государственности. Украина может быть суверенным государством (этого хочет большинство украинцев), только дистанцируясь от России. Суверенитет означает движение Украины в Европу.

«Гибридный» вариант государственности, при котором контролируемый Москвой Донбасс был бы интегрирован в Украину, превращает страну в «failed state» с российским ошейником.



В свою очередь Россия, сохраняя имперские настроения, не может смириться с украинским само отсечением. Это лишает Россию роли стержня в евразийском пространстве. Уход Украины непереносим для российской элиты, которая вслед за президентом Путиным считает, что «русские и украинцы — один народ». Следовательно, отсечение части этого народа — удар по российскому государству.



Компромисс по Донбассу между Россией и Украиной может быть достигнут только за счет отказа одной стороны от основы своей государственности. Скорее даже — за счет переформатирования государства! К этому ни одна сторона не готова.



В этой ситуации устойчивое перемирие между Украиной и непризнанными республиками призрачно. Причем, все участники мирного процесса — Германия, Франция, Россия и Украина — проявляют разное понимание Минских договоренностей, которые стали восприниматься, как прикрытие невозможности договориться.



Безопасность и территориальная целостность Украины могут быть гарантированы только ее интеграцией в европейские пространство. Но к этому Европа не готова. Содействие, которое получает Киев от Запада, недостаточно для обеспечения безопасности Украины. Но достаточно для поддержания враждебности России, которая воспринимает суверенитет Украины, как угрозу, а Украину — как поле сдерживания Запада.



Сокращение ресурсов российской системы заставляет Москву активнее прибегать к силовой игре для поддержания державности. Украина остается для Кремля ключевым объектом силового шантажа.



Но шантаж демонстрацией силы требует соотнесения рисков и выгоды. Стратегический ущерб от превращения Украины в антагониста, превышает временную выгоду, которую Москва получает, тормозя развитие суверенной Украины.



Нынешнее обострение конфликта пока играет в пользу Киева, возрождая угасшие было симпатии Запада к Украине и заставляя США подтвердить готовность к помощи Киеву.



Россия, напротив, начав играть мускулами и обещая «конец Украины», теряет. Конечно, теряет и проигрывает. Укрепляется сомнение в способности Кремля улаживать конфликты цивилизованным способом и сохраняя достоинство. Агрессивность России вряд ли содействует доверию к ней со стороны соседних государств. Затрудняется возврат России к диалогу с западным миром. Между тем, этот диалог является средством поддержания российской глобальной роли. Формат «Осажденной крепости» губителен для мирового статуса России. России нужен диалог с Западом и для того, чтобы не остаться в одиночестве в тени поднимающегося Китая.



Еще одна неприятность для России — угроза, что сепаратистские режимы Донбасса будут шантажировать Москву, стравливая ее с Киевом и паразитируя на военном конфликте. Хвост вертит собакой — не такая уж редкость в политике.



Конечно, безучастно наблюдать за Украиной, которая выбросила в урну «минский маршрут», Кремль не может. Это удар и по державной гордости, и по самолюбию президента Путина. Но каждый угрожающий рык России, не приводя к желаемому результату, будет повышать градус эскалации. И будет затруднять выход из нее без ущерба для репутации России и ее международного потенциала.



Впрочем, это тупиковая ситуация и для Запада, который не может найти способ урегулировать конфликт в европейском регионе.



Украина стала для России ловушкой: игнорировать ее нельзя, а заставить принять свою правду невозможно. Мы видим конфликт, который стал миной замедленного действия.



Задача сегодня вернуться в Донбассе к перемирию и сосредоточиться на гуманитарных и экономических вопросах жизни населения по обе стороны противостояния. Речь идет о замораживании конфликта, а не о его политическом урегулировании.



А пока несовместимость России и Украины сохраняется, люди по обе стороны платят за нее кровью и жизнью".

Фото со странички Лилии Шевцовой в социальных сетях.

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