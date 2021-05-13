«Після шоу „Зважені та щасливі“ чоловік набрав 50 кіло. Але для мене він завжди король!»

За рік «ФАКТИ» відзначатимуть 25-річчя газети. За цей час на сторінках нашого видання друкувалася величезна кількість історій — про долі людей і про надзвичайні, навіть парадоксальні ситуації, в яких вони опинялися. І ось зараз у «ФАКТАХ» у рубриці « 25 років потому » ми розповідаємо читачам, як склалося життя героїв публікацій, які їм запам'яталися. …На сніданок він ковтав чашку розчинної кави з двома ложками цукру і двома величезними бутербродами з білого хліба з шинкою та сиром. На обід наминав борщ і макарошки зі свининою в робітничій їдальні. Перекушував пельменями, варениками, пиріжечками та цукерками з «тормозку». Увечері — бенкет з трьох страв. По п'ятницях — пиво в пабі. А що таке? Робота собача. Прораб на будівництві. Нерви. Ну як не побалувати себе, коханого? Алік (Олег) Закревський і подумати не міг, що така розкішна ненажерливість допоможе йому знайти дружину. — Немає злого, щоб на добре не вийшло! — сміється він. Щоправда, майбутнє щастя постійно висіло на волосині. На перший сезон «Зважених та щасливих» його не взяли. Заявку на другий залишили без уваги. А коли до початку зйомок залишалось три дні, йому подзвонили з телебачення: «Приїжджайте!» — Це був голос долі, — вважає Алік.

«На побачення його запросила сама»

Пощастило і тележурналістці СТБ Тетяні Коритній, що випадково потрапила до модного телепроекту. Для неї він був першим.

— На момент знайомства на проекті моя вага була 50 кілограмів при зрості 160 сантиметрів, — розповідає дружина Олега Закревського (на проекті йому придумали сценічне ім'я Алік) Тетяна Закревська. — Алік важив 159 кіло при зрості 180 сантиметрів. Тоді він був важчий за мене на 109 кіло! Наприкінці зйомок одна з моїх колег зауважила: «А ти Аліку подобаєшся». Я засміялася: «Та ну що ти!» Ні про що, крім роботи, тоді не думала. Нічого не помічала. Коли після п'яти місяців зйомок всі учасники на чотири місяці поїхали худнути додому, листувалася з ними електронкою. За пару місяців до фіналу запитала в Олега: «Як справи?» І запросила на побачення. Сама.

Була просто журналістська цікавість. Але у кафе замість вгодованого чолов’яги побачила стрункого красеня. Біг, тренажери, масаж, косметологічні процедури, жорстке, хоч і п’ятиразове харчування зробили свою справу. Олег дотримувався цього режиму фанатично. Коли погода заважала бігати, виходив з квартири на восьмому поверсі, спускався на перший, потім двічі підіймався на дванадцятий. Один раз — через сходинку (виходила вправа «випади вперед»), а другий раз просто вибігав на верхній поверх…

Поза проекту він був зовсім іншим. Там — стриманим і відстороненим. У кафе — уважним, турботливим і шалено харизматичним. Мої «антени» відразу відчули потужну чоловічу енергетику!

Його перемозі на проекті я дуже раділа. Олег спочатку мав 159 кілограмів. Через п'ять місяців проекту — вже 101. Худнув в домашніх умовах… Ще мінус майже 28 кіло. На фінальному зважуванні показав рекордні 73 кілограми. Тобто втратив 86 кіло, більш ніж половину своєї ваги. Олег носив 74-й розмір одягу, став носити 46-й. Його мама плакала від щастя. Разом з Олегом, використовуючи правила «Зважених та щасливих», втратив двадцять кіло і його брат.

Бацила схуднення заразила і всю знімальну групу! Я важила 57 кіло при зрості 1 метр 60 сантиметрів. Коли відмовилася від майонезу, картоплі, солодкого і навчилася пити чай без цукру, сім кілограмів як і не було.

Коли Олег Закревський прийшов на проект «Зважені та щасливі», він важив 159 кілограмів. А на фінальному зважуванні - 73 кілограми

— Я працював виконробом у приватній будівельній компанії, Таня була вічно на зйомках, — згадує Олег Закревський. — Через рік вирішив, що не варто більше тягнути кота за хвіст. І в грудні 2013 року запросив кохану до Ботанічного саду. Дуже нервував. Поки був струнким красунчиком треба було встигнути одружитися. (Сміється) Я з дитинства пухкенький. На першому курсі інституту важив 120 кіло. Багато разів намагався схуднути. Дівчата на мене не дуже й то увагу звертали. І тут такий момент! Треба користуватися!

— У Ботанічному я побачила доріжку з палаючих свічок, — згадує Таня. — Столик з шампанським. І тут нарешті сяйнула здогадка: «Адже тобі зараз будуть робити пропозицію!» Коли Олег став на коліна і простягнув каблучку, я негайно сказала: «Так». (Сміється). У червні 2014 року ми відсвяткували весілля в ресторані «Млин». Я була вже при надії. Маленька, худенька. Весільна сукня з воланами начебто мала б приховувати мій животик. Але пізніше друзі щось запідозрили і стали чіплятися: «Ти що, вагітна?» «Просто шашликами об'їлася!» — жартувала я… Тримала усе в таємниці до останнього.

Таня та Олег одружилися у червні 2014 року

«Все йшло в живіт, в боки»

— Вагітність була легкою, — продовжує моя співрозмовниця. — Проте її затьмарювала війна. Мої батьки залишилися в Сєвєродонецьку Луганської області. З ними не було зв'язку. Вони сиділи під обстрілами, я дуже переживала. У липні 2014 року українська військові звільнили від окупантів Рубіжне, Попасну, Лисичанськ і Сєвєродонецьк. Морально мені стало відразу набагато легше.

— Під час першої вагітності вагу набрали?

— Намагалася дотримуватися дієти. І тут мене «пробило» на картоплю. А вона не дуже бажана, якщо хочеш триматися у нормі. Вага довго не зростала, а потім мене помалу розперло… (Сміється). До вагітності важила 48 кілограмів. Коли прийшов час народжувати, мала вже 58 кіло. Через місяць після пологів колишня вага повернулася без якихось зусиль з мого боку.

Пологи були партнерськими. З'явилася Полінка. Чи то від батьківських турбот, чи то від послаблення режиму, Олег став потроху гладшати. За рік його вага з рекордних 73 кілограмів сягнула 90 кіло.

— Шия, гомілки, руки до ліктя не товстішали, все йшло в живіт, в боки, — згадує переможець другого сезону «Зважених та щасливих». — Я взяв абонемент до спортзалу. Намагався разом з дружиною харчуватися за правилами дієтолога Світлани Фус. Сніданок — молочна каша і кава без цукру, на обід — борщ без м'яса, відварна телятина, салат з огірків та помідорів, на вечерю — запечена риба з огірком. Під час перекусів — яблука, горіхи, шматочок сиру. Картопля тільки в перших стравах… Але до свого тіла потрібно ставитися як до роботи. Займатися цілодобово. Та я багато працював на будівництві. І просто не мав достатньо часу, хоча і намагався зігнати вагу в спортзалі.

Іноді на роботі не встигав навіть відкрити судочки з дієтичними стравами, які мені давала дружина з собою. Увечері приходив і накидався на їжу… А потім знову сідав на дієту: нічого смаженого, ніяких ковбас і сосисок. Мінімум солодкого. Три прийоми їжі, два перекуси. Головне, не забувати снідати. Багато молочних несолодких продуктів. Мало солі. Замість соняшникової олії — оливкова, в обмеженій кількості. Продукти — без зайвої кулінарної обробки… Корисніше — приготовані за допомогою пари. Вранці пробіжка. Якщо є час — басейн.

— Дочку ви теж обмежували у харчуванні? — питаю у Тані.

— Вона споживає тільки правильну їжу: м'ясо, рибу, овочі. До двох років їй не дозволяли солодке. Потім потроху стали давати, щоб дитина знала смак забороненого і не було спокуси при нагоді наїстися солодкого досхочу.

За словами Тані, у Олега з донькою особливий зв'язок

— Часто бачила, як мами тягнуть дитину в садок, а вона тримає в руках цукерку або шоколад, заїдаючи стрес від розлуки з батьками.

— У нас теж була така проблема. Поліна весь час плакала, коли йшли до дитячого садку. Я просила чоловіка (у нього з донькою особливий зв'язок) водити її туди. Проте Олег говорив: «Зрозумій, ти повинна її навчити, що з мамою так не можна, що її потрібно слухати». Я спочатку на нього образилася. А потім подякувала, що не поступився. Полінка згодом перестала плакати і капризувати. А замість цукерки по дорозі в дитячий садок я її і віршиками відволікала, і пісеньку співала, і за пташками спостерігали. Але цукерку не давала! Просто не хотіла виробляти звичку заїдати стрес солодким.

«Скандал? Це не моє!»

— Якось Олег сказав в інтерв'ю «ФАКТАМ», що мріє про сина.

— Мрія здійснилася. Полінка сьогодні має шість років і шість місяців. Глібу — два і вісім. Обидві дитини заплановані. Завжди дякую Бога, що підтримує наші плани. Щоправда, наш тато казав: «Якщо знову дівчинка, підемо втретє за сином». Коли на УЗД виявилося, що у нас хлопчик, я видихнула! (Сміється). Хотіла малого назвати Альбертом. Олегу ж подобалися короткі гучні імена. Або Гліб, або Зевс. «Ой, — кажу. — Тільки не Зевс! Бо усі коти-собаки будуть бігти на це ім'я! Геть усі!» Гліб теж дуже схожий на чоловіка, як і Полінка. Одне обличчя. Мама моя каже: «Якби не знала, що їх народжувала ти, ніколи б не сказала, що це твої діти!»

— Як змінювалася вага чоловіка всі ці роки?

— У момент перемоги важив 73 кілограми. Протягом наступних трьох місяців стало коливатися в межах 80−85 кіло. Потім дуже довго трималося на позначці дев'яносто кілограмів, потім 100−105. Через чотири роки після проекту мав 110 кіло. Зараз, через дев'ять років, у нього 125 кіло. Додав більше півсотні кілограмів. Вага для людини, яка раніше була повною — довічна боротьба. І з кожним роком боротися складніше.

Зараз, через дев'ять років після перемоги в «Зважених та щасливих», Олег Закревський важить 125 кіло

— Плюс карантин…

— Так, закривалися клуби. Контактів стало менше. Подорожей і подій теж. Я теж відчула на собі як це впливає. До речі, під час декретів, а потім і карантину зрозуміла: з Олега така собі подружка. Іноді мені хотілося йому розповісти: «Уявляєш, а Ганна зробила те і те, а Микола те і те … А ось там таке трапилося…». Чоловік в таких випадках завжди робить паузу і каже: «А що у тебе? А як у тебе?» У нього такий підхід: не варто витрачати час на обговорення чужого життя. «Давай краще обговоримо ідеї» — каже в такі моменти він мені. Я скаржуся: «Коронавірус! Всі сидять по домівках. А мені з чоловіком і поговорити немає про що!» Він краще книгу в цей час почитає… А мені тоді куди, якщо пліткувати немає з ким? Тільки спортом залишається займатися. (Посміхається). Так я стала ходити на заняття кросфітом, де дуже гарні навантаження.

— У мене була подруга, чоловік якої сів на дієту. Коли раптом зривався і робив величезний бутерброд з маслом і ковбасою до дієтичного супчику, вона такий вчиняла скандал! І відмовлялася готувати взагалі.

— Ой ні. Влаштовувати скандал? Це не моє. Я так ніколи не роблю. Їсть коханий чоловік — і на здоров'я. Захоче щось змінити — сам вирішить. Адже одного разу вже вирішив. Але ось що я хочу сказати… Мій чоловік для мене, яку вагу він би не мав — завжди король!

Раніше Оля Полякова розкрила секрет, як швидко позбутися зайвих кілограмів, а Наталя Могілевська поділилася ефективною дієтою для зниження ваги.

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