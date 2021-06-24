Благодійний фонд Favorit Foundation змінює назву на   Favbet Foundation

У червні 2021 року благодійний фонд Favorit Foundation, заснований міжнародною компанією Favbet, змінив свою назву на Favbet Foundation. Це пов'язано з переходом діяльності фонду на новий рівень розвитку в Україні та за її межами.

«Оскільки фонд Favorit Foundation здійснює свою діяльність у межах фінансування міжнародної Entertainment Tech компанії Favbet, було прийнято рішення про зміну назви Favbet Foundation, яка принесе ще більше соціально важливих ініціатив як в Україні, так і за її межами, мета яких вирішувати соціальні проблеми», — прокоментувала куратор фонду Маріанна Ковеня.

Протягом року разом з Мінцифри та Українською бібліотечною асоціацією за сприяння Офісу президента України Favbet Foundation (у минулому Favorit Foundation) реалізує проєкт «Цифровізація бібліотек», в межах якого буде передано рекордні в історії impact-проєктів 5000 комп'ютерів бібліотекам по всій країні.

Зараз 7 областей вже отримали понад 2000 комп'ютерів, що робить шлях до цифрової грамотності населення набагато коротшим.

Завершення проєкту по комп'ютеризації стане реальним кроком до масштабного перетворення бібліотек по всій країні в сучасні хаби цифрової освіти, де навчання відбувається протягом життя (підхід life long learning).

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