«Євро-2020» у розпалі. Закінчився груповий етап і на черзі плей-офф. Набирає оберти і промозахід від FAVBET «Забивай голи — вигравай Jaguar XE», де кожен охочий може взяти участь у гонці бомбардирів та позмагатися за автівки.

Першим переможцем став Анатолій з Полтави, який вірно спрогнозував результат поєдинку Нідерланди — Україна — більше двох забитих у грі. Прогноз став для нього щасливим Відомий шоумен та ведучий Тимур Мірошниченко у прямому ефірі витягнув з кошика саме його ігровий номер. Тепер він власник новенького Ford EcoSport.

Промозахід проходить у три етапи по 6 тижнів. Щотижня розігруватимуть 5 автомобілів Ford Ecosport, а у фіналі — Jaguar XE, а також безліч цінних тематичних призів. Другий етап триватиме в період «Євро-2020».

«Хочеш відчути гру та пережити такі ж емоції? Заходь на сайт FAVBET та роби прогноз на будь-яку спортивну подію. Будь всередині гри з FAVBET», — говорять у компанії.

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