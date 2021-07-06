Фінансист і блогер Сергій Фурса наочно пояснив, чому не варто виносити на всенародний референдум стратегічні питання

«Згідно з опитуваннями, більша частина українців вірила у перемогу збірної України на чемпіонаті Європи з футболу, — пише Сергій Фурса на своїй сторінці у соцмережах. — 36% опитаних, ще до матчу з Англією, ставили на те, що саме Україна стане чемпіоном Європи з футболу. Україна. З футболу. Чемпіоном Європи. У 2021 році.

Всілякі Італії та Англії, Іспанії та Данії котирувалися в опитуваннях набагато гірше. І це при тому, що збірна на цьому Євро на фарті вийшла з групи, жахливо грала більшу частину часу і лише у матчі зі Швецією продемонструвала дух.

І після цього ви пропонуєте виносити важливі питання на референдуми? Запитувати у людей, які живуть у містах, про ринок землі? Запитувати у людей про те, в чому вони розбираються приблизно так, як у футболі, і на основі цих відповідей приймати рішення?

Патріотизм — це добре. І те, що ще десятки молодих людей стали патріотами в результаті Євро — це прекрасно. Але мова про інше. Футбол проілюстрував, як має працювати громадська свідомість. Як легко нею маніпулювати, використовуючи патріотичні гасла. Вболівати за рідну збірну — це правильно. Залучати до цього процесу широкі маси — прекрасно. Але новоприбулі люди, які ще місяць назад не відрізнили б Мессі від Майкла Джордона, не можуть виступати експертами.

Їхня віра не повинна вводити їх самих в оману, що вони розбираються у футболі. І не повинна ставати підставою для того, щоб на основі цієї віри ухвалювалися рішення. Тому, що це небезпечно. Тому, що люди вірили і готові були ставити гроші на перемогу збірної навіть незважаючи на об'єктивні коефіцієнти букмекерів, які вказували на те, що шанси України у поєдинку з Англією мізерні. Але букмекери — це нудні експерти. Українське суспільство воліє віри і часто віри у дива.

Ви не будете питати на референдумі, як проводити операції на серці. Тому не можете запитувати там про питання економіки і футболу. Тому, що в цих питаннях розбираються дуже мало людей. І саме тому демократія працює таким чином, що люди обирають депутатів та інших своїх представників, і ті вже відповідально ухвалюють рішення. Саме тому у збірної з футболу є тренер, який і визначає, як грати і хто буде грати.

Ви не можете виносити важливі питання на референдум, адже рішення там ухвалюється на основі емоцій, а не в результаті раціонального аналізу. Просто тому, що для аналізу у більшості людей немає достатньої інформації. І достатніх знань, щоб прийняти правильне рішення на основі навіть наявної інформації.

Якщо люди вірять в те, що збірна, яка слабко грає, де частина лідерів травмовані, може раптом виграти чемпіонат Європи, то ці ж люди легко повірять, що не можна ніяких іноземців допускати до покупки української землі. Українці повинні виграти Євро тому, що вони українці. Іноземців не можна допускати до української землі тому, що вони не українці. І там і там приблизно однакова логіка. А ще ми гарно співаємо.

І так, матч з Англією був жахливим. Україна грала дуже і дуже погано. І цьому може бути сотня об'єктивних причин. І щоб цього не повторилося, щоб були зроблені висновки, ці причини повинні бути проаналізовані. І якби Англія так програла, припустимо Бразилії, то після повернення додому експерти і журналісти не залишили б від неї каменя на камені. Розп'яли б тренера. Препарували б гравців. І зробили б все, щоб такого більше не повторилося. Навіть якщо в той день всі зірки стояли так, що все об'єктивно було проти Англії. А в Україні немає місця критиці. Є кохання. Яке було зрозуміла після матчу зі Швецією, але абсолютно не доречне після ганебної поразки від англійців.

Українці не критичні до своїх футболістів, точно так, як не критичні до своїх політиків. І як не критичні до себе самих. Адже легко ставлять себе на місце політиків і думають, що робили б так само. Адже легко уявляють, як програвали б Англії особисто. Українці такі. І прощають їм все раз по раз. Голосують за корупціонерів. А потім дивуються, чому в країні корупція. Саме тому, бо ви самі заохочує корупцію. Тим, що прощаєте її. Яка ж буде тоді мотивація не красти?

Так і українські футболісти. Відігравши чемпіонат жахливо, повзаючи полем більшу частину матчів, вийшовши з групи завдяки збігу обставин і вигравши всього один матч в плей-оф, вони приїжджають додому і відчувають себе героями. Так чи будуть вони щось міняти? Чи є у них мотивація? Чи зможе збірна колись грати на рівних з Англією? Або футболісти повернуться у клуби олігархів, отримають дозу любові і нові конверти, і так і залишаться тими, ким вони були, не бажаючи їхати та рости над собою, не бажаючи виходити із зони комфорту? Яка у них мотивація? Зрозуміло, що вони не будуть вбиватися на полі зі свідомо сильним противником, адже і так їх назвуть героями. Так навіщо ж?

Українці самі творці своєї реальності. Ця реальність — результат правил, які самі українці встановлюють в суспільстві. І навіть бачачи приклади футболу, українці все одно будуть хотіти, щоб у них запитували на референдумах. У тому числі і про те, як проводити операції на серці".

Фото Сергія Фурси із соціальних мереж.

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