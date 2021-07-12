Як вийти з тіні: агентство результативного інтернет-маркетингу Webpromo

Сьогодні підприємницька діяльність розвивається надшвидкими темпами. Щодня з'являється кілька десятків нових бізнесів, з яких більше половини припиняють свою діяльність і закриваються вже через рік-два. Причин такого нетривалого життєвого циклу більшості підприємств найчастіше є дві. Перша — відсутність УТП або унікальної торгової пропозиції. Тут все зрозуміло, оскільки навряд чи можна здивувати свою цільову аудиторію товарами й послугами, які вона вже отримує від іншого виробника, бренду, постачальника тощо. Але часто трапляються й випадки, коли наявна УТП, але це жодним чином не допомагає бізнесу вийти з тіні. В такому випадку проблемою є відсутність грамотної маркетингової діяльності, зокрема інтернет-просування. Сьогодні, якщо про вас не знає Google — вас наче не існує.

Webpromo — лідер інтернет-маркетингу в Україні

Епоха діджиталізації змінила правила гри для підприємців, тож важко переоцінити роль інтернет-маркетингу у визначенні долі вашої компанії. Попит створює пропозицію, і в Україні вже 11 років функціонує агентство інтернет-маркетингу Webpromo. На сайті https://web-promo.ua/ua/ можна детальніше ознайомитись з кейсами агентства.

Компанія на ринку з 2008 року — тоді її домінуючим напрямком діяльності були пошукові просування. Допомагаючи понад 1500 клієнтам досягти їх цілей, агенство Webpromo отримало чималий досвід. А зі зростанням рівня експертності спеціалістів компанії збільшилось і число напрямків, в яких тепер надаються послуги:

SEO;

Контекстна реклама;

Відеореклама;

Таргет у соцмережах;

Контент-маркетинг;

Аналітика та консалтинг;

Розробка digital-стратегій;

Просування на зарубіжний ринок.

Команда Webpromo завжди відкрита для пошуків шляхів вирішення нестандартних задач. Щоб збільшити обсяги продажів в інтернеті для конкретних бізнесів, компанія створює індивідуальні комбінації необхідних інструментів, що забезпечує результативність та ефективність маркетингової діяльності.

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