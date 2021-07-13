Президент Росії Володимир Путін опублікував на сайті Кремля українською та на російській мові статтю «про історичну єдність росіян і українців», яка викликала бурю критики в соцмережі. Пропонуємо один з аргументованих коментарів.

«Путін написав статтю про Україну, яка опублікована на сайті Кремля в тому числі й українською мовою. Мабуть, поступово керівництво РФ все ж приймає неминуче та починає зважати на те, що українці мають свою мову, — пише на своїй сторінці у фейсбуці журналіст і блогер Денис Казанський. - Стаття в основному є похмурим переказом радянського підручника історії, вона сповнена брехні й маніпуляцій, але найбільше мені сподобався цей фрагмент:

«Хочете створити власну державу? Будь ласка! Але на яких умовах? Нагадаю тут оцінку, яку дав один з найяскравіших політичних діячів нової Росії, перший мер Санкт-Петербурга А. Собчак. Як високопрофесійний юрист він вважав, що будь-яке рішення повинно бути легітимним, і тому в 1992 році висловив таку думку: республіки-засновники Союзу після того, як вони самі ж анулювали Договір 1922 року, повинні повернутися в ті межі, в яких вони вступили до складу Союзу. Всі ж інші територіальні придбання — це предмет для обговорення, переговорів, тому що анульовано підставу».

Зрозуміло, що таким чином Путін намагається обґрунтувати анексію Криму. Ось тільки є один маленький нюанс. До складу СРСР Україна в 1922 році входила без Криму, але проте з Таганрогом, Кам'янським, Гуково і значним шматком сучасної Ростовської області (див. карту). Ця земля тоді входила до складу Донецької губернії УРСР, і була передана до складу Української РСР тільки в 1924 році.

І якщо вже «великий історик» вирішив згадати про межі 1922 року, так нехай повертає Таганрог з Шахтами та Новошахтинськом.

Ну, а взагалі, звичайно, весь цей скривджений старечий бубньож про те, що 30 років тому щось не так поділили, — не має ніякого сенсу. Україна має міжнародне визнання в межах 1991 року. І будь-які територіальні претензії, висунуті нам зараз, — є агресія та фашизм", — написав Казанський у фейсбуці.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

488

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter