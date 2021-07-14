Переможниця акції «CabrioЛіто» від Moneyveo отримала ключі від суперкара

Фінтех-компанія Moneyveo не лише надає своїм клієнтам вигідні умови кредитування, постійно даруючи знижки на кредити та бонуси за користування сервісом, а й радує їх спекотними пропозиціями. Цього літа в компанії розігрували… кабріолет! Два місяці користувачі брали участь у масштабній акції «CabrioЛіто», щоб отримати шанс стати щасливим власником нового суперкара — Mazda MX-5.

Так, на початку липня на своєму офіційному YouTube-каналі Moneyveo провела розіграш, в результаті якого рандомно було визначено переможця. Перемога дісталася Тетяні Богданівні Бабаскіній з міста Олешки (Херсонська обл.). 13 липня співробітники компанії привітали щасливицю і вручили їй ключі від кабріолета — якраз в день народження Тетяни. Не кожному щастить отримувати такі грандіозні подарунки!

«У мене немає слів, щоб передати свої емоції. Чи могла я коли-небудь в житті уявити, що виграю автомобіль, та ще й спорткар Mazda? Ніколи! Та ось я стала клієнткою сервісу Манівео — і це сталося саме зі мною! Тепер я твердо вірю, що брати участь у подібних акціях не тільки можна, а й потрібно. Дякую безмежно компанії за можливість зробити своє життя яскравішим, щасливішим і тепер навіть — швидшим і з вітерцем! ;)» — прокоментувала свою перемогу Тетяна Бабаскіна.

Moneyveo прагне задовольняти найвишуканіші потреби своїх клієнтів, а проводити розіграші яскравих і незвичайних призів у компанії вже стало традицією. Наприклад, раніше розігрували: подорож на Мальдіви, айфони, лакшері-день елітних розваг тощо. Команда Moneyveo завжди вигадує щось креативне, аби зробити взаємодію з клієнтом не тільки зручною і довгостроковою, а й приємною.

«Ми не просто допомагаємо нашим клієнтам своєчасно отримувати фінансову підтримку 24/7. Ми даємо їм відчути себе справжніми Красавами ;) Тобто — жити на повну, реалізовувати мрії тут і зараз, не відкладаючи їх на майбутнє. Адже справжні Красави так і роблять. Вони не чекають, вони діють! Акція „CabrioЛіто“ завершилася, і я щиро радий привітати її переможницю! Тепер наші клієнти ще раз переконалися, що з Moneyveo можливо все і навіть більше!» — розповів комерційний директор Moneyveo Максим Параска.

Нагадаємо, акція «CabrioЛіто» тривала з 1 квітня по 31 травня 2021 року. У рамках активності постійні клієнти компанії протягом всього квітня також мали можливість взяти участь у розіграшах 15 сучасних електросамокатів.

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