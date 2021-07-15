18 липня 2021

У наших друзів трапилася біда. Ще вранці ми телефонували їм, уточнюючи, де призначити вечірню зустріч. Зупинили вибір на нашому готелі у хорватському місті Ровінь, куди вони повинні були під'їхати з містечка, що знаходиться приблизно за 30 кілометрів від нас. А вдень вони написали: «Терміново їдемо до лікарні з онуком …»

Ми вже знали, що на відпочинок до Хорватії друзі приїхали зі Словенії, в якій живуть останні роки, з онуком та донькою. Останній раз ми зустрічалися з ними у Києві кілька років тому і були вражені тією любов'ю і турботою, якою вони оточили маленьку дівчинку, яка несподівано стала головним сенсом їхнього життя. Та й онук Єгор, як ми зрозуміли, не перший раз приїжджав до них у Любляну, звідки вони у періоди шкільних канікул разом вирушали то в Італію, то ще куди-небудь. Ось і цього разу вирішили побалувати доньку та онука відпочинком на прекрасному узбережжі Адріатичного моря.

Зараз вже важко зрозуміти, що саме і як сталося у дитячому басейні, де трапилося лихо. Факт залишається фактом — у самому, здавалося б, безпечному місці на Землі хлопчик отримав травми, які змусили бабусю з дідусем мчати до лікарні швидкої допомоги, потім терміново викликати з Києва сина і відправляти дитину з батьком назад до Києва, де вже було домовлено про термінову операцію. А тут ще, як на зло, рейсовий літак вийшов з ладу і майже добу хлопчика довелося тримати на знеболювальних препаратах в очікуванні, коли прилетить інший літак.

Потім вже все пішло за планом. У Києві хірурги зробили складну операцію, почався процес відновлення. Весь цей час ми спілкувалися з друзями, уточнюючи, як у них йдуть справи і, у міру сил, намагаючись заспокоїти їх хоча б у тому, що не потрібно так себе картати. Адже, за великим рахунком, ніякої їхньої провини у трагедії немає. Адже подібне могло статися з ким завгодно і де завгодно. Як приклад я навіть приводив випадок з особистої, так би мовити, практики, коли у київській лікарні (до речі кажучи, тієї самої, в якій хлопчику робили операцію на щелепі) мені під загальним наркозом виривали «восьмий» зуб і при цьому примудрилися … зламати щелепу. Понад сорок днів я тоді ходив на роботу з зашитим ротом, а їжу брав через невелику трубочку. Хто, скажіть, міг таке передбачити?!

Але всі мої вмовляння, схоже, відгуку у наших друзів не знаходили. Вони як і раніше сумували, звинувачуючи у всьому одних себе. А тут ще якийсь знайомий «доброзичливець» підлив масла у вогонь, дорікнув їм у тому ж …

У Ровіні є старовинний храм святої Євфимії. Місцеві жителі називають його, так само, як у нас, в Україні, — «церква». Він височить над містом, прикрашений статуєю шанованої всіма святої, за переказами, здатної творити немислимі чудеса зцілення. Недарма ж щодня натовпи паломників і туристів з різних країн по вузьких вуличках бредуть у гору, до Євфимії, натираючи підошвами і без того блискучі на сонці камені стародавньої бруківки … Ми з нашою Ганнусею довго стояли біля саркофага святої, просячи про зцілення маленького Єгора і дякуючи Господу за все, що відбувається з нами у цьому житті. У житті, в якому немає нічого випадкового. У якому кожна біда вберігає нас від ще більшого горя. В якій надія і віра допомагають долати випробування, що випадають на наші плечі, а любов дарує щастя присвяти себе рідним і близьким, і добрим людям, нашої допомоги і співчуття нужденним. І язики полум'я свічок, що тремтіли на протязі, немов схвально кивали нам у відповідь…

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.