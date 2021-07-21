FAVBET розіграв Jaguar XE

13 липня завершився другий етап масштабної промо-кампанії FAVBET «Забивай голи — вигравай Jaguar XE», присвячений Євро-2020. За чотири попередні тижні було розіграно чотири Ford EcoSport та купа призів. А у фіналі — головний приз Jaguar XE.

Переможця визначили у прямому ефірі на YouTube-каналі FAVBET. Ведучим розіграшу був шоумен Євген Янович, а серед гостей — директор каналів «Футбол» Олександр Денисов, ведуча каналів «Футбол» Елла Іванюкович, коміки та учасники YouTube-проєкту «Леви на джипі» Валентин Міхієнко та Андрій Лузан.

Олександр та Елла витягли щасливий номер власника Ford EcoSport. Ним став Дмитро з Хмельницького, який під час дзвінка, як раз був «всередині гри», проходячи місію у відеогрі Call of Duty.

Валентин та Андрій визначили власника Jaguar XE. Ним став Ігор з Харкова. Чоловік спочатку напружено спитав: «Говорить, що вам потрібно?» Євген Янович одразу перейшов до діла та порадував щасливця перемогою — Jaguar XE. «Да ладно! Шо, серьезно?» — все, що на радощах зміг сказати Ігор. Чоловік не стримував емоції. Поділився, що вперше в житті зміг виграти у промо-заході й відразу Jaguar XE.

У FAVBET переконані, що існують заради таких миттєвостей. Це філософія компанії — дарувати неймовірні емоції від гри, участі у промо-заходах та розіграші призів.

Також у компанії нагадують, що незабаром стартує черговий етап промо-заходу з розіграшем Jaguar XE та Ford EcoSport. Тому саме час бути всередині гри з FAVBET.

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