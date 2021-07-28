«Фармак» запустив будівництво інноваційного центру у Києві

Чи можуть довершені процеси допомогти в розробці лікарських препаратів? Так, якщо ми говоримо про новий інноваційний центр лідера фармринку України — «Фармак». Компанія налаштована максимально вдосконалити роботу, надати персоналу зручні офісні приміщення, але головне — розширити можливості свого R&D-комплексу (від англ. Research and Development — це науково-дослідні комплекси для розробки й випробування ліків завтрашнього дня). За розробкою сучасних препаратів майбутнє, саме тому «Фармак» уже понад 20 років веде активну діяльність у цьому напрямку. Варто додати, що підприємство щорічно вкладає у розвиток не менше ніж 90% прибутку. Тільки за останні 10 років в наукові дослідження та розробки інвестували 100 мільйонів доларів. Новий центр обійдеться «Фармак» у понад 30 мільйонів євро, його відкриють у 2023 році.

Для чого потрібен новий центр

За словами виконавчого директора компанії Володимира Костюка, рішення про будівництво прийняли ще кілька років тому.

«Компанія розширює географію присутності, портфель лікарських препаратів, тому ресурсів наявного R&D просто не вистачає. Наразі продукція компанії представлена більш ніж у 30 країнах ЄС, Центральної та Південної Америки, СНД, Близького Сходу й Азії», — наголосив він.

У новому центрі зосередять аналітичні лабораторії, у яких буде близько сотні рідинних та газових хроматографів та ряд ультрасучасних приладів для розробки й тестування лікарських засобів. А також технологічна лабораторія зі складним обладнанням для розробки готових лікарських препаратів з різними способами їх доставки в організм людини і впровадження протоколів персоналізованої медицини XXI століття.

Крім цього, у комплексі автоматизують процеси: від отримання сировини, матеріалів і стандартних зразків АФІ (активних фармацевтичних інгредієнтів) та домішок до збирання й зберігання результатів аналітичного контролю на всіх етапах фармацевтичної розробки.

Нові можливості для молодих учених

На базі нового комплексу обладнають спеціальну локацію, де талановиті молоді фахівці, які не є співробітниками компанії, зможуть займатися науковою діяльністю та створювати прототипи ліків. Аналоги таких закладів поширені за кордоном, й «Фармак» хоче впровадити подібний досвід в Україні.

За планом у будівлі буде центральний прозорий коридор, з якого можна спостерігати за лабораторними дослідженнями наживо. Тож відвідувачі зможуть на крок наблизитися до світу розробок, нехай навіть й у ролі спостерігачів.

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