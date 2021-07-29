Дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посланник України першого рангу Данило Лубківський прокоментував «ядерні» заяви очільника фракції «слуг народу» в парламенті Давида Арахамії, а також оцінив ситуацию напередодні візиту президента Володимира Зеленського до США.

«Арахамія погрожує, що Зеленський буде розмовляти з Байденом на підвищених тонах, — пише Данило Лубківський на своїй сторінці у соцмережех. — До цих слів не можна поставитися легковажно. Це знакові слова одного з лідерів партії «Слуга Народу», керівника фракції у Верховній Раді.

Погрози крику у Білому домі варто всерйоз оцінити разом із заявами про розворот до Китаю і жалем за здачею ядерної зброї, щоб шантажувати всіх.

Отже, перед нами складна клінічна картина героїко-панічних настроїв у команді Володимира Зеленського напередодні візиту до Сполучених Штатів.

Від влади цей візит коментує вже скоро десять людей, переважно неграмотних і непідготовлених. Ще ніколи досі я не спостерігав такого карнавалу екзальтованих реакцій.

Як підказує досвід, це все свідчить про дуже нездоровий характер всередині процесу.

Хлопці, а може не варто їхати на таких нервах? Своїм теперішнім криком ви не виправите свою бездіяльність попередніх років і провал «Північного потоку — 2». Не лякайте себе собою.

І ще одне. Чи може будь-хто в країні вплинути на президента, щоб зупинити цей словесний потік доморощених геополітиків? Цими заявами вони саме його упосліджують. Й принижують всю зовнішньополітичну службу, якій, судячи зі всього, відведено за цієї влади роль мовчазного статиста".

Фото Данила Лубківського із соціальних мереж.

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