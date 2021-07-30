Співробітники СБУ відбили суддю Чауса у поліції і вивезли у невідомому напрямку, — Бутусов

Журналіст Юрій Бутусов розповів, що весь цей час суддя Микола Чаус знаходився на базі ГУР Міноборони і погодився співпрацювати з Банковою в обмін на гарантії.

«Втікач Чаус здався владі, але співробітники СБУ відбили Чауса у поліції і вивезли в невідомому напрямку, — пише Юрій Бутусов на своїй сторінці у соцмережах. — Просто неймовірно!

Сьогодні у село Мазурівка Вінницької області до сільського старости Леоніда Вітковського з'явився втікач суддя-корупціонер Микола Чаус, який знаходиться в розшуку Національного антикорупційного бюро. Після повідомлення про виявлення Чауса, він був затриманий нарядом поліції для доставки у суд, арешту, і подальшої передачі слідчому органу — НАБУ.

Однак після затримання у село прибула група співробітників СБУ Вінницької області, які буквально відбили Чауса у наряду Могилів-Подільського районного відділення поліції, і вивезли Чауса у невідомому напрямку.

Дії СБУ — це пряме порушення статті 382 — невиконання судового рішення і статті 365 перевищення службових повноважень.

Детективи НАБУ негайно звернулися у поліцію з вимогою затримати втікача злочинця. У Вінницькій області розпочинається операція з пошуку і затримання співробітників СБУ, які викрали Чауса у поліції.

За даними джерел Цензор.Нет, Чауса звільнили за планом, розробленим в Офісі президента. Він утримувався на базі ГУР МО і погодився співпрацювати з Офісом президента під гарантію передачі його справи в СБУ від НАБУ, уникнення кримінальної відповідальності за корупцію.

Це означає, що СБУ пред'явить Чаусу звинувачення за статтею про незаконний перетин держкордону або будь-який інший статті, яка знаходиться у підслідності СБУ. І після цього від Генпрокуратури зажадають передати справу Чауса до СБУ «.

Фото Юрій Бутусова із соціальних мереж.

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