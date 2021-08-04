«Здивувався вранці, коли кілька людей написали: «А хто такий Боцман?» і при чому тут він до глави «Білоруського будинку в Україні» Віталія Шишова, якого сьогодні знайшли повішеним у лісі. Тому розповідаю.

Віталій Шишов приїхав до Києва на початку вересня 2020-го, рятуючись від репресій. У листопаді ОМОНовці вбили одного з учасників протесту, в Києві була акція пам'яті біля посольства Республіки Лукашенка. Там Віталій познайомився з Родіоном Батуліним. Це теж білорус, який змінив громадянство. Разом вони вирішили створити «Білоруський будинок в Україні». Щоб допомагати біженцям з Білорусі грошима, житлом і легалізуватися.

Батулін — це давній товариш Сергія Коротких, ну, або Боцмана, або Малюти, як хочете. Кілька людей та сам Батулін сьогодні нам сказали, що Коротких допомагав Дому. «Чим міг і наскільки його просили». Коротких навчався на курсах КДБ у Білорусі. У 99 році він був у складі осередку РНЕ. Його бригада напала на трьох опозиціонерів. Один з них — головний редактор сайту «Хартія-97» Олег Бебенін. Пізніше Боцман скаже, що це були субкультурні розборки. Але Бебенін говорив, що Боцман діяв в ескадроні Лукашенка. Через 11 років, в 2010-му, Бебеніна знайшли повішеним. Ніхто не повірив в його самогубство. Потім Боцман приїхав в рашку і там дружив з Тесаком. Максимом Марцинкевичем. Тим самим. А потім приїхав в Україну, воював і отримав хорошу посаду в Авакова. Тому що син Авакова й Боцман — кенти.

Петро Порошенко видав Боцману громадянство. А в рашці закрили Тесака й він самовбився (або допомогли) в камері. Тільки перед смертю зізнався у вбивствах нелегалів. Про вбивства фільм «Кредит на вбивство». Як у 2007 році Боцман і Тесак зняли те саме відео, хтось перерізає горло двом нелегалам з Таджикистану. Один з цих хтось, за версією режисера, — Боцман. Так ось, Боцман і Батулін — друзі. Журналісти «Радіо Свобода» звинувачували Батуліна в тому, що він рейдерить об'єкти в перервах між підтримкою біженців з Білорусі. До слова, Батулін нападав на «Гонор», який захищав активістів Протасового яру. А ось покійний Шишов захищав Батуліна та говорив, що це нісенітниця. Деякі співрозмовники сказали, що Шишов не розібрався, з ким має справу. Мовляв, головне — допомога. А деякі сказали, що прекрасно знав і хто такий Батулін, і хто такий Боцман.

Євген Спірін

Ще один камінь — «Дім» мав базу з контактами біженців і вона дуже цікавила собак Лукашенка. А ще, «Дім» міг пропонувати послуги з легалізації білорусів в Україні за гроші. Через міграційку. Тому що Боцман допомагав «Дому». А він — ну дуже хороший друг Авакова. А ще всі, хто говорять і пишуть про Боцмана погано, раптово вмирають (в основному від повішення) або їх знаходять сильно побитими. Тримається тільки Філя з «Гонору» і Валера Маркус, який нещодавно випустив довгий відос. Шишов не писав, він взагалі мовчав.

Розумію, Лукашенко — гнида й тиран, КДБ — зло, а Україна — прохідний двір для спецури, але давайте трохи з контекстом дивитися. Шишов точно не найнебезпечніший опозиціонер для режиму. Дуже багато запитань", — написав Спірін.

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