У мережі не вщухають пристрасті з приводу фото української стрибунки у висоту Ярослави Могучих з росіянкою Марією Ласіцкене на Олімпіаді в Токіо. Одні свої доводи на підтримку аргументують тим, що спорт поза політикою, опоненти нагадують про війну Росії з Україною, що триває восьмий рік, треті мотивують своє неприйняття тим, що закиди треба спрямовувати за адресою, а справа спортсменів — перемагати у змаганнях. Не менш гостра дискусія з цитуванням подібних аргументів кипить у мережі й з приводу звинувачень у харасменті актора Володимира Талашка, якого на час вивчення робочою групою обставин скандалу відсторонили від роботи в театральному університеті ім. Карпенка-Карого. Актор, теле- та радіоведучий Андрій Альохін у зв'язку з цим написав у фейсбуці пост.

«Тут багато хто каже — ну що ви хочете від спортсменів? Голова — не найсильніше місце, їхня доля — ставити рекорди, продавати себе з клуба в клуб, з країни в країну якнайдорожче і встигнути вхопити від короткого спортивного життя.

А потім кажуть: ну що ви хочете від артистів? Вони без творчості — як без повітря, їм потрібна публіка, оплески, визнання: що більше — то краще, ну, совість — не їхня коронка, в них головне — самовираження, політ фантазії.

А тоді — ну що ви хочете від вчителів, коли в школах влаштовують виборчі дільниці й крутять там результатами, як той ц… ган сонцем? Зарплата маленька, директор — звір, а підеш проти — виженуть на базар шкарпетками торгувати, а ти ж вчився, в деканат коньяк носив.

І кажуть: ну що ви хочете від студентів: хто це піде проти деканату? Ви дурні, чи шо? Батьки горбатились, аби вас на бюджет прилаштувать — а ви декану пляшку коньяку зажали? І хто вас розумним назве? Ідіть вчіться, а як хтось з деканату за попку вщипне, так вона від вас не відвалиться!

І що ви хочете від лікарів? Від пенсіонерів? Від чиновників? Від себе самих?

Чого ви взагалі хочете?" — написав Альохін.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

65

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter