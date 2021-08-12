Картка доступна з серпневим оновленням додатку Sense SuperApp. Головна «фішка» — у Caméléon нескінченний пільговий період, кешбек і навіть можливість заробити.

Caméléon — найкоротший список умов і найдовший, нескінченний грейс-період.На відміну від інших карток, на покупки карткою Caméléon рахунок кредитних коштів ставка завжди 0,01% річних. Картказ нескінченним пільговим періодом буде доступна всім з 16 вересня. Нові клієнти банку можуть отримати її уже зараз. Щоб користуватися карткою, потрібно лише вносити щомісячний мінімальний платіж — 10% від суми кредиту. Термін кредитування —12 місяців з можливістю пролонгації. З картки можна зняти й готівку, але тут відсоткова ставка буде вже вищою: 37% річних плюс 4% комісії від суми зняття (не менше ніж 20 грн).

Картка має кешбек у програмі лояльності: власникам картки Caméléon доступний додатковий кешбек 0,5% за покупки через Apple/Google Pay. А ще можливість заробити: 5,5% річних на залишок особистих коштівнараховуються клієнтові щомісяця за те, що на його рахунку залишаються особисті кошти. Нескінченно крутий бонус — 1% кешбеку за поповнення картки в Sense з будь-якої картки іншого банку.

Caméléon — це картка-гібрид, тому вона об'єднує в собі переваги й дебетової, й кредитної картки. Основні бонуси:

Безкоштовне зняття до 30 000 грн особистих коштів на місяць у будь-якому банку світу.

у будь-якому банку світу. Нульова комісія за перекази з картки на картку в Sense або через IBAN , тобто за реквізитами. Це можуть бути картки будь-яких банків, не тільки Альфи, крім переказу кредитних коштів.

, тобто за реквізитами. Це можуть бути картки будь-яких банків, не тільки Альфи, крім переказу кредитних коштів. Індивідуальні кредитні ліміти для абонентів Київстар . Для абонентів національного мобільного оператора-партнера будуть запропоновані індивідуальні кредитні ліміти, які вони можуть отримати відразу під часоформлення картки Caméléon. Нові клієнти побачать свій ліміт удодатку «Мій Київстар» і можуть відразу перейти на оформлення картки в Sense. Це черговий етап співпраці двох брендів, аналогів якої на ринку не існує.

. Для абонентів національного мобільного оператора-партнера будуть запропоновані індивідуальні кредитні ліміти, які вони можуть отримати відразу під часоформлення картки Caméléon. Нові клієнти побачать свій ліміт удодатку «Мій Київстар» і можуть відразу перейти на оформлення картки в Sense. Це черговий етап співпраці двох брендів, аналогів якої на ринку не існує. Підвищений кешбек максимум у 7 категоріях програми лояльності Cash'U CLUB. Банк повертає клієнтам до 10% кешбеку у вибраних категоріях. На картку можна вивести до 5 000 гривеньна місяць. А також акції та розіграші призів від партнерів банку.

ЗавантажитиSense SuperApp можна в App Store, Google Play або HUAWEI AppGallery .

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