До кінця 2021 року в Україні зростуть тарифи на комуналку: що і наскільки подорожчає

Українцям слід бути готовими до підвищення сум у платіжках в новому опалювальному сезоні. Як в прогнозах Кабміну, так і в аналітичних дослідженнях від НБУ йдеться, що першими подорожчають опалення та гаряча вода. Пов'язано це з тим, що ринкові ціни на газ різко зросли, і Україні об'єктивно не під силу стримувати тарифи, які безпосередньо залежать від вартості блакитного палива .

Газ. У НБУ вважають, що ціна газу для населення, яке встигло перейти на річний тарифний план, залишиться незмінною до весни 2022 року. Місячні тарифні плани при цьому повністю залежать від політики газопостачальника, і вже поступово змінюються в сторону підвищення.

Гаряча вода та опалення. Вартість опалення і гарячого водопостачання на 50−80% залежить від ціни на блакитне паливо. Тарифи не переглядалися в 2020 році, а тому неминуча їхня корекція. У прогнозистів немає єдиної думки, на скільки саме зросте сума в платіжках. Так, в Кабміні очікують, що за підсумками року гаряче водопостачання і опалення подорожчають на 33%. Незалежний експерт-економіст Олександр Хмелевський підрахував, що через подорожчання газу тарифи можуть підвищитися на 30−40%. В міжгалузевий асоціації «Укртеплокомуненерго» вважають, що більш дорогий газ підвищить залежні від нього тарифи на 15−70% .

Інші комунальні тарифи. Будуть збільшені слідом за підвищенням середніх зарплат в галузі та інших складових тарифів. Найближчий перегляд мінімальної зарплати запланований на 1 грудня 2021 року.

Електрика. Незважаючи на прогнози, з 1 жовтня 2021 року відповідно до рішення Кабміну, повертається пільговий тариф для тих, хто споживає менше 250 кВт на місяць. Платити доведеться за 1,44 грн за кВт-годину. Для менш економних споживачів залишається діючий тариф 1,68 грн кВт-год.

Нагадаємо, деякі споживачі встигли помітити в липні в квитанціях дві дивних графи — «інфляційна складова боргу» і «3% річних». «ФАКТИ» разом з юристами розбиралися, чи законні такі нарахування.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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