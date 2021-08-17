ЗМІ повідомили про те, що днями в США згорів металургійний завод, який пов'язують з українським олігархом Ігорем Коломойським. Підприємство останні роки не працює. Однак, як написала у фейсбуці журналіст Тетяна Козирєва, пожежа на заводі сталася незабаром після того, як Генеральна прокуратура штату Огайо відкрила справу про забруднення навколишнього середовища токсичними відходами, які виявили на території заводу. За словами журналістки, місцеві правоохоронці підозрюють навмисний підпал. Блогер, інвестиційний банкір і фінансовий експерт Сергій Фурса у своєму пості у фейсбуці пов'язав цю подію з запланованим візитом Зеленського в Вашингтон.

«У США згорів завод Коломойського.

Відразу після того, як на нього завели справу.

Влада підозрює підпал.

От цікаво. Спочатку ти відмиваєш гроші у США. Й не морочишся. Адже в Україні у тебе все було ок. І ніхто не чіпав. А потім раптом виявляється, що ось не можна у США поводитися так само, як в Україні. І ти потрапляєш під прес ФБР, санкції та змушений сидіти в Україні, тому що твоєму улюбленому Женевському озері небезпечно. Адже можуть приїхати агенти ФБР і влаштувати тобі те саме зовнішнє управління, яким ти лякаєш обивателя в Україні.

А потім влада США знаходять, що твій металургійний завод управляється погано та порушує низку законів. Той самий твій металургійний завод, за допомогою якого ти відмивав гроші. І ти знову вирішуєш зробити так, як робив в Україні, замітаючи сліди. На заводі трапляється пожежа.

Так зазвичай відбувалося в Україні. Коли згорали документи. Горіла податкова. Постійно щось горіло. Або затоплювалося.

І прокатувало. Тому що українські судді отримували легальну можливість розвести руками. І відпустити підозрюваних на всі чотири боки (або під домашній арешт в Монако в крайньому разі), а самим поїхати відпочивати у те ж Монако.

Невже вони думають, що це прокотить і в США? Або це розсердить декого в США. Або знову в американській пресі з'явиться інформація про олігарха з України, який спочатку нищить екологію в американській глибинці, а потім ще й влаштовує пожежу. Американцям, можливо, плювати, що відбувається в Україні. Як, за великим рахунком, більшості американцям плювати, що там в Афганістані. Це дуже далеко. І вони ок, коли американські політики звідти йдуть. Тим більше Бен Ладена давно зловили й скинули в море. Але американським виборцям не плювати на те, що відбувається в США. А значить, не плювати пресі. А значить, не плювати й політикам.

А значить, Коломойський знову стає подразником. Сильним подразником. І якраз напередодні візиту президента України до президента США в гості. Візиту до Байдена, який, як показують події, зовсім не добрий дідусь. І який може сказати, як «американці не повинні боротися за афганців, якщо самі афганці не хочуть», так і те, що «американці не будуть допомагати Україні, якщо сама Україна не буде допомагати собі». Коли буде говорити про боротьбу з корупцією. Коли буде говорити про боротьбу з олігархами. І так, це внутрішньому споживачеві можна продавати закон «Про олігархів». Президенту США таку туфту не продаси.

Ми звикли вважати, що українські олігархи дуже розумні. Але спочатку український олігарх відмиває гроші у США. Що супернерозумно. А потім в момент розслідування спалахує його завод у США. Цікаво, підпалити завод порадила та ж людина, яка до цього запропонувала відмивати гроші через США? Одна й та ж людина запропонувала зробити це перед візитом до Вашингтону? Перед візитом у США влаштувати пожежу у США?

Коломойський від першого дня був токсичним для Зеленського. І залишається таким. І буде залишатися, поки не сяде на літак у США. І найкращий подарунок, який може зробити Зеленський Байдену, це якщо привезе з собою Ігоря Валерійовича. Тоді, може, й дідусь не буде дуже злим. Але це з розряду фантастики. А значить, дідусь буде злий. І згадає все. І «Нафтогаз». І боротьбу з корупцією. І боротьбу з олігархами.

А за Коломойським все одно прийдуть. І чим більше ти дратуєш американського обивателя, тим швидше за тобою прийде американська система правосуддя. Коломойський, звичайно, не Бен Ладен. І Україна, як ми всі зрозуміли, не Афганістан. Але прийдуть. Обов'язково", — написав Фурса у соцмережі.

Фото зі сторінки Сергія Фурси у фейсбуці

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