Їм хотілося чергових «старих пісень про головне». Портрети загиблих на Майдані їх не зупинили, — Роман Шрайк

У центрі Києва сталися сутички представників Нацкорпусу й поліції. Причиною стала інсталяція на Алеї Небесної Сотні, присвячена святкуванню Дня Незалежності. Спочатку представники Нацкорпусу мітингували біля декорацій з радянського минулого, вимагаючи пояснень. Потім зруйнували їх. В Офісі президента пояснили, що до Дня Незалежності на Алеї Героїв Небесної Сотні за допомогою інсталяції планували організувати екскурс в історію нашої країни, але після хвилі обурення «творчу концепцію переглянуть».

Блогер Роман Шрайк у фейсбуці з цього приводу написав:

«Якби творці цієї інсталяції захотіли скреативити щось гостросоціальне, фанерна хрущовка з видом на портрети загиблих стала б геніальним ходом. Адже Радянський Союз і був сірою декорацією, вибудуваною на кістках. Але ж ні. Їм хотілося чергових «старих пісень про головне». Поностальгувати про смачний пломбір, нагадати про газовану водичку за 1 копійку, заспівати щось душевне. І портрети загиблих їх не зупинили. Можна навчитися говорити «Слава Україні» і «Путін ху… ло». Але без розуміння трагедії, що сталася на цьому місці, все це теж декорації. Словесні декорації, крізь які раз у раз вислизають «майдани — банани», — написав Шрайк у соцмережі.

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