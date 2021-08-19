Про вакцинацію учнів і вчителів, як навчатимуться у школах, для кого меддовідки обов’язкові: пояснює МОН

Новий навчальний рік — вагома подія не лише в житті дітей, а й дорослих: їм теж потрібно до нього ретельно підготуватись. Йдеться не лише про купівлю канцелярського приладдя та одягу для школярика Пандемія коронавірусу внесла чималі корективи в навчальний процес . Більшість батьків з острахом ставлять собі запитання: яким буде навчання цьогоріч — очним чи онлайн? Також не всі розуміють: чи діє вимога щодо вакцинації дітей, хто має приносити в школу медичні довідки, а для кого вони не є обов'язковими. Готуються до початку навчального року й у самих школах, переважна більшість персоналу яких має щепитись. Які особливості нового навчального року, чи повинні вакцинуватись учні та вчителі, очно чи онлайн проходитимуть уроки в школах? Відповіді на ці та багато інших запитань «ФАКТАМ» надав начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Юрій Кононенко.





«Бути лінійці 1 вересня чи ні — вирішує заклад освіти»

— Пане Юрію, навчальний рік раніше традиційно розпочинався зі святкової лінійки 1 вересня. Тож, чи буде вона цьогоріч?

— У нас давним-давно, фактично всі роки незалежності, не було жодних директивних вказівок про обов'язковість лінійки. До неї можна по-різному ставитись. Водночас не варто говорити, що це пережиток минулого. Цього не треба робити. Є школи, де вважають, що це нормально. І коротку лінійку 1 вересня бажано проводити. Проте, у принципі, бути лінійці 1 вересня чи ні — вирішує заклад освіти. У сучасних умовах, якщо проводяться масові заходи такого типу, треба враховувати соціальну дистанцію та зрештою аналізувати, чи є в цьому потреба з точки зору епідситуації.

— Які обмеження в новому навчальному році очікують на школярів через пандемію?

— Сподіваємось, що цих обмежень буде якнайменше й 1 вересня всі діти підуть до школи. Наразі всі області України перебувають у «зеленій» зоні, тому дуже сподіваємось, що навчальний рік розпочнеться в нормальному режимі.

— У випадку погіршення епідеміологічної ситуації щодо захворюваності на коронавірус всі перейдуть на онлайн навчання?

— Якщо раптом щось зміниться, то відповідною постановою КМУ визначено, як заклади освіти, школи зокрема, працюватимуть. Фактично є три варіанти.

Перший: країна перебуває в «зеленій» зоні, тому працюємо у звичайному режимі. Діти ходять до школи та навчаються. Вчителі працюють очно.

Другий: країна переходить до «жовтої» чи «помаранчевої» зони. Тоді треба, щоб не менш ніж 80% працівників школи були вакциновані для роботи в очному режимі, інакше — дистанційне навчання.

Третій: «червона» зона. Здобувачам освіти заборонено відвідувати заклади освіти, крім дитсадків та початкової школи.

— Ви сказали, що має бути вакциновано 80% персоналу школи чи все ж учителів?

— Йдеться про персонал загалом, а не лише про педагогічних працівників.

— Що очікує на тих, хто відмовиться вакцинуватись?

— У постанові КМУ зазначено: 80% персоналу має бути вакциновано. Там не йдеться про відмови чи ще щось. У такому разі школи працюють. А якщо вони цієї вимоги не дотримуються, то переходять на дистанційний режим роботи.

— Хто слідкуватиме за тим, щоб в школі було вакциновано саме 80% персоналу?

- Директор відповідає за все, що відбувається в школі. Так прописано в законодавстві. А директора контролює засновник, тобто органи місцевого самоврядування, які є засновниками шкіл. Йдеться про виконкоми сільських, селищних, міських рад.

Порядок, згідно з яким директори шкіл повинні передавати інформацію щодо кількості вакцинованого персоналу їхнього навчального закладу, ніде не визначено. На вимогу, у разі потреби, вони повинні надати таку інформацію. Звичайно, директор школи має знати, скільки в нього працівників педагогічних та непедагогічних вакциновано, а скільки — ні.

«Жодної директивної вказівки щодо вакцинації дітей не надходило»

— Тобто покарання для тих, хто відмовиться проходити вакцинацію, не передбачене?

— Вакцинація добровільна, тож про яке покарання розмовляти? Інша справа, що Міністерство освіти і науки України разом з органами управління освітою, місцевою владою робить усе можливе для того, щоби пояснити, що вакцинація — це важливо.

— Наразі не всім батькам зрозуміло, чи необхідно вакцинувати дітей перед школою?

— За інформацією Міністерства охорони здоров'я, якою ми наразі володіємо, жодної директивної вказівки щодо вакцинації дітей не надходило.

— Багато запитань у батьків виникає щодо необхідності надання в школу медичної довідки про стан здоров'я дитини. Для кого з учнів наявність цього документу є обов'язковою, а для кого — ні?

— Діти, які вперше йдуть до школи, обов'язково мають принести до навчального закладу медичну довідку. Інакше кажучи, вимогу надання медичної довідки законодавством визначено під час вступу до школи.

Для дітей, зарахованих до школи, це необов'язково. Міністерство охорони здоров'я теж надавало таке роз'яснення. Не може такого бути, що напередодні навчального року всі сімейні лікарі одночасно обстежуватимуть та видаватимуть довідки такій величезній кількості дітей. Це можна робити протягом навчального року. Тобто для інших класів профілактичні огляди мають проводитись раз на рік.

— Як відбуватиметься навчання в школах в умовах карантину та коронавірусу. Діятимуть торішні запобіжні заходи та правила безпеки?

- Нічого не змінилось. Діти початкової школи навчаються без масок. Старші мають вдягати маски, але лише на перервах. На уроках вони можуть бути теж без масок. Звичайно, це рекомендації.

Щодо того, чи мають право батьки заходити до школи, — це вирішує заклад освіти в кожному окремому випадку. Звичайно, за нинішньої ситуації це небажано.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти і науки України, очільник якого Сергій Шкарлет раніше розповів про стан з вакцинацією персоналу учбових закладів, спростували фейкову інформацію щодо скасування освітнього процесу з 1 вересня.

Фото: pixabay.com/

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