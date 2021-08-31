У кого з боржників по оплаті комуналки не зможуть відібрати житло: пояснює адвокат

В Україні громадяни, котрі заборгували за житлово-комунальні послуги, можуть не тільки потрапити під штрафні санкції, а й втратить житло — нерухомість можуть конфіскувати та продати за борги.

Проте є випадки, коли житло конфіскувати не можна. Про це в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів адвокат, кандидат юридичних наук Денис Головін.

За його словами, не можна заарештувати квадратні метри, якщо у людини відсутнє право розпоряджатися нерухомістю (оренда житла і «прописка» не є підставою для вилучення житлоплощі); житловий об'єкт перебуває у заставі; в квартирі «прописана» людина з обмеженими фізичними або розумовими здібностями.

«Відібрати квартиру або будинок, якщо це єдине житло, також неможливо, доведеться шукати інші законні способи впливу», — додав адвокат.

Ексклюзивне інтерв'ю з адвокатом (друга частина) «В Україні ввели нові „штрафи“ за борги по комуналці: чи потрібно платити, чим загрожує ігнорування платіжок» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Першу частину читайте у матеріалі «Борги за комунальні послуги: в яких випадках нарахують пеню, а коли конфіскують квартиру».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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