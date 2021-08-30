1 вересеня 2021

Не знаю, як ви, друзі мої, а я, наприклад, без душевного та щирого захоплення дивитися Паралімпійські ігри не можу. Коли на фінальний заплив в олімпійському басейні Токіо виходить 20-річний бразильський хлопчик без рук (!) І з маленькими недорозвиненими клешнями замість ніг і, перемагаючи в запливі на 100 метрів (це дві дистанції по 50!), стає володарем золотої медалі, уявляю себе на його місці — і… не розумію, як таке можливо. Адже вже десятки років пропливаючи щоранку по кілометру, я добре знаю, як це непросто навіть при наявності і рук, і ніг. Коли в фіналі з настільного тенісу зустрічаються два красиві хлопці, у одного з яких немає обох кистей рук (на праву руку йому надягають спеціальну рукавичку з прикріпленою до неї тенісною ракеткою), а в іншого при зрості метр 20 сантиметрів і ручки, і ніжки покручені так, що на них дивитися навіть боляче, — і при цьому обидва показують фантастично професійну гру, я просто втрачаю свідомість від захвату. Адже вже багато років, регулярно граючи в настільний теніс, прекрасно розумію, яких величезних зусиль і якої неймовірної рухливості вимагає цей вид спорту.

Мені здається, що записані на відео репортажі з Паралімпійських ігор потрібно показувати в школах дітям, щоб на прикладах неймовірної людської мужності з самого дитинства вчити їх вмінню не нити, не стогнати, не скаржитися на життя, не заздрити іншим. А просто боротися, боротися та ще раз боротися, усвідомлюючи згодом, що дається лише тим, хто наполегливо прагне до своєї мети. Прагне, не звертаючи уваги на життєві обставини, на перепони та випробування, що постійно звалюються на наші голови. Може бути, для того й звалюються, щоб навчити нас їх долати?

І ще — вірити в себе, в свої сили. Незважаючи ні на що. Днями на моїй сторінці в Facebook розгорілася гаряча полеміка з приводу того, чому українським паралімпійцям вдається так успішно виступати на всесвітніх змаганнях, постійно займаючи лідируючі позиції в довгому списку країн з найрозвиненішою економікою та найвищим рівнем життя. Тому і вдається, що віра у власні сили та усвідомлення того, що ніхто в цьому житті не здатний вирішити твої побутові проблеми (починаючи від відсутності пандусів в під'їздах житлових будинків і закінчуючи нормальним соціальним забезпеченням), крім тебе самого. На відміну від громадян благополучних цивілізованих держав, які не на словах, а на ділі піклуються про кожного члена свого суспільства, незалежно від його фізичних можливостей. І навіть в першу чергу піклуються про тих, хто такої допомоги потребує. Для наших паралімпійців заробити разом зі спортивними нагородами ще й суттєву грошову винагороду — чи не єдина можливість вирватися з непробудних злиднів і нескінченної безнадії, щоб зуміти, нарешті, забезпечити себе всім необхідним…

Одного разу іспанський вельможа, вирішивши випробувати своїх підданих, запропонував їм пройти одне випробування. І не просто так, а за велику винагороду. Зібравши найвідоміших в провінції силачів, він вказав їм на величезних розмірів кам'яні двері, що ведуть в один з підвалів свого палацу. Завдання здавалося досить простим — потрібно було ці двері відкрити. Більшість учасників турніру, одним лише досвідченим поглядом оцінивши завдання, рішуче відмовилися навіть ганьбитися. Знайшлися менш досвідчені, які, обмацавши руками моноліт каменю, хитали головою та теж відходили в сторону. Нарешті, до дверей підійшов знайомий всім міський швець, який примудрявся заробляти на життя ремонтом взуття, маючи при цьому всього одну руку. Набравши в легені побільше повітря він уперся плечем у кам'яну двері — і вона… піддалася. Просто він вірив у свої сили та з власного досвіду знав: не спробуєш — не вийде…

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.