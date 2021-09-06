Продаж з переуступки: причини та переваги купівлі недобудованого житла

Досить часто виникає ситуація, коли покупець бажає придбати хорошу квартиру у конкретному ЖК або будинку, але забудовник повідомляє, що все елітне житло вже продане. У такому випадку найкращим рішенням купити елітну квартиру у Львові буде договір переуступки.

В силу певних ситуацій власник ще недобудованого житла може передати право власності на нього третій особі. Такий вид угод називається продаж з переуступки. Відповідь на питання: «Продаж з переуступки — що це?» — може означати, зміну одного інвестора на іншого в процесі будівництва багатоквартирного будинку.

Причина продажу квартири з переуступки

Договір переуступки не такий простий, як може здатися на перший погляд. Тут є певні особливості й ризики. Але перш за все необхідно розуміти: чому інвестор вирішив продати ще недобудоване житло:

• людина передумала купувати квартиру в цьому місті/житловому комплексі/будинку;

• терміново знадобилися гроші.

• змінилася фінансова ситуація: інвестор не може виконувати свої обов'язки перед забудовником.

• спекулятивна операція: квартира була куплена на початковому етапі будівництва для подальшого перепродажу.

Як бачимо, продаж квартири з переуступки — це законна операція, яка в кожному конкретному випадку має цілком очевидні причини.

Переваги купівлі житла з переуступки

• Ціна. В силу зазначених вище причин власник недобудованого житла готовий продати свої права за нижчою ціною, ніж забудовник.

• Часовий фактор. У більшості випадків продаж квартир з переуступки здійснюється на завершальному етапі будівництва, що дозволить вам швидше отримати готове житло.

• Проблемне будівництво. Купити квартиру з переуступки вигідно ще й тому, що зменшується ризик придбання потенційної недобудови.

• Квартира мрії. Зазвичай переуступка відноситься до квартир, яких вже немає в продажу від забудовника. Йдеться про видові квартири або житло на середніх поверхах.

Недоліки купівлі житла з переуступки

Поряд з перевагами процедура купівлі квартири з переуступки має свої недоліки та ризики:

• Фінансове питання. Продаж квартир з переуступки передбачає виплату всієї вартості житла. Жодних розстрочок тут не передбачено.

• Комісія. У деяких випадках забудовник, як третя сторона договору, може вимагати додаткову комісію.

• Ризики. Погодившись купити квартиру з переуступки, ви берете рішення всіх питань із забудовником на себе.

• Права та обов'язки. Продаж житла з переуступки передбачає перехід до нового власника не тільки прав, а й обов'язків, взятих попереднім власником.

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