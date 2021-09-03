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«Порцелянові» історії
7 вересня 2021
РУКИ З ТРОЯНДОЮ
РУКИ З

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1998
Скульптор: Virginia González
Розмір: 33×27 cm

Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»

Старий шкільний учитель йшов по, здавалося, нескінченному засніженому полю. Врожай на рівнині, вкритій першим пухнастим снігом, був уже давно зібраний. Але великі чорні птиці, кружляючи високо в небі, періодично опускалися на землю й копошилися у пошуках чогось їстівного. Раптом на краю поля, під деревом, що втратило останнє листя, учитель побачив літню жінку. Вона тихенько плакала, дивлячись прямо перед собою.

- Чому ви плачете? — запитав її вчитель.

- Я думаю про своє життя, яке вже практично пройшло. Про свою молодість й колишню красу, якою раніше могла милуватися, сидячи перед дзеркалом, і яка тепер вже не повернеться ніколи. Про чоловіка, якого я любила багато років і який любив мене до самої своєї смерті. Я сумую через те, що Господь дав мені можливість пам'ятати все це і при цьому не поберіг мене, знаючи, що спогади будуть рвати мою душу на шматочки …

Несподівано для себе жінка помітила, що слухаючи її, учитель завмер, немов намагаючись щось розглянути далеко.

- Що ви там побачили? — запитала вона його.

- Поле жовтих троянд, — відповів він. — І серед них себе, молодого ще, з красунею-дружиною і дітьми, які бавляться на природі. Бог був великодушний, подарувавши мені можливість пам'ятати …

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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