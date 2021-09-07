«Компанії простіше судитися»: в Інституті споживекспертиз відреагували на позов «БРСМ-Нафти» до організації

«БРСМ-Нафта», на шести АЗС якої в Києві працівники ДФС проводили обшуки, подала до суду на експертів через публікацію результатів аналізів неякісного пального, що реалізується даною мережею АЗС. Про це йдеться в заяві Всеукраїнської громадської організації (ВГО) «Інститут споживчих експертиз» (ІСЕ), опублікованій на офіційному сайті організації.

«Мережа „БРСМ-Нафта“ звернулася до суду з позовом до Всеукраїнської громадської організації (ВГО) „Інститут споживчих експертиз“, в якому вимагає спростувати інформацію про невідповідність стандартам якості пального, яку оприлюднив інститут на основі проведених досліджень», — наголошується в заяві.

Попри судовий позов, в якому «БРСМ-Нафта» ставить під сумніви результати проведених досліджень, зазначають в Інституті споживекспертиз, мережа автозаправок не прибрала зі своїх колонок наліпки з інформацією про те, що якість палива було перевірено ІСЕ.

«Характерно, що попри звинувачення нас в необ'єктивності, на колонці АЗС „БРСМ-Нафта“ повідомляється, що якість тут перевірено нашим інститутом. Ми, до речі, після проведених досліджень вимагали, щоб вони цю інформацію зняли, але цього не зроблено досі», — зазначив директор Інституту споживчих експертиз Юрій Чорнобривець.

В ІСЕ повідомляють, що були готові до отримання позову, однак знімати публікації про дослідження не збираються.

«Письмові претензії від „БРСМ“ ми почали отримувати ще в травні, нещодавно отримали позов. Ми були до цього готові. Судячи з усього, компанії простіше судитися з експертними організаціями та журналістами, ніж відмовитися від продажу неякісного пального», — заявив Юрій Чорнобривець.

Нагадаємо, Інститут споживчих експертиз (ІСЕ) провів масштабні дослідження бензину А-92, А-95 і дизельного пального на АЗС, результати лабораторних досліджень якого були опубліковані на профільному сайті «Енергетичний кореспондент»: «Були виявлені масові відхилення від встановлених параметрів в мережах „SunOil“, „Мotto“, „БРСМ“, „Брент Ойл“ і „Ас Ойл“. У бензинах „БРСМ“ та „SunOil“ були виявлені аміни — токсична речовина, заборонена до використання в паливах не тільки в Україні, але й в Європі та США. В результаті інститут був змушений заявити про припинення програм маркетингової підтримки зазначених мереж».

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