В Україні готуються заборонити пластикові стаканчики та ватяні палички

В Україні, де цього літа Верховна Рада прийняла закон про заборону використання пластикових пакетів, хочуть ввести обмеження і для одноразової пластикової продукції.

Як повідомив міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України Роман Абрамовський, експерти розробили проект закону, який розраховують зареєструвати у парламенті до кінця жовтня.

У документі пропишуть заборону на виробництво, ввезення на територію України і введення в обіг одноразових пластикових виробів: соломинок; столових приборів; посуду; гігієнічних ватних паличок; ємностей для їжі і напоїв, в тому числі зі спіненого пінополістиролу, а також виробів з оксобіорозкладного пластику.

«Ця продукція на ринку вже має альтернативи, — стверджує міністр. — Також пропонуємо ввести маркування для деяких виробів, що містять пластик, які поки не потрапляють під заборону. Зокрема, для: вологих серветок, засобів особистої жіночої гігієни, підгузників, тютюнових виробів з фільтрами. Нове маркування буде „маячком“ для споживачів, що така продукція має негативний вплив на навколишнє середовище, тому краще зменшити її використання або взагалі відмовитися».

Роман Абрамовський розраховує, що заборони набудуть чинності через рік після схвалення цього документу. За цей час підприємці, які мають відношення до такої продукції, «зможуть пристосуватися до нових вимог».

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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