Лихачити все складніше: поліція збільшила кількість камер автофіксації порушень ПДР

Патрульна поліція в черговий раз збільшила можливості для боротьби з порушниками швидкісних режимів. Запущені в роботу додаткові 10 радарів TruCAM і 21 комплекс автоматичної фіксації правопорушень «КАСКАД», повідомив перший заступник начальника Патрульній поліції України Олексій Білошицький на своїй сторінці в «Фейсбуці».

До ділянок автомагістралей, на яких поліцейські будуть контролювати швидкість руху за допомогою лазерних радарів TruCAM додалися відрізки доріг у Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській та Харківській областях України.

Більш точну інформацію з приводу місця розташування 10 нових ділянок можна отримати на сайті патрульної поліції — в таблицях такі виділені червоним маркером.

Нові ділянки контролю швидкості визначалися на підставі проведеного аналізу аварійності.

За словами Білошицького, на всіх ділянках, де ведеться контроль, встановлені відповідні дорожні знаки, що попереджають про фото- і відеофіксацію порушень. Крім того, в цих місцях також повинен стояти службовий автомобіль з включеними синіми проблисковими маячками.

Всього, за даними патрульної поліції, на дорогах України працює 180 приладів TruCAM, а вимірювання швидкості проводяться на 319 ділянках магістралей.

Крім згаданих приладів, з 3 вересня в Україні запущений в роботу ще 21 стаціонарний комплекс автоматичної фіксації правопорушень «КАСКАД», також орієнтований на контроль швидкості руху автотранспорту. Єдиним винятком є комплекс, встановлений в столиці на бульварі Дружби Народів, 36. На відміну від інших він зорієнтований на фіксацію порушень, пов'язаних з рухом по смузі громадського транспорту.

Нові системи встановлені на трасах у Вінницькій, Львівській та Чернігівській областях, а також в Миколаєві, Полтаві, Харкові та Хусті. Більш детально ознайомитися з місцями розташування комплексів можна також на сайті патрульної поліції.

Як повідомив Олексій Білошицький, сьогодні в Україні налічується 97 стаціонарних комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР, розташованих як безпосередньо на міських автомагістралях, так і на заміських дорогах. Зокрема, такі системи розміщені в Житомирі, Запоріжжі, Києві, Кропивницькому, Кривому Розі, Львові, Мелітополі, Харкові, Черкасах і Чернігові, а також на автодорогах Волинської, Житомирської, Кіровоградської, Київської, Львівської, Миколаївської, Чернігівської, Одеської та Полтавської областей.

Нагадаємо, в Раді пропонують фіксувати порушення на дорогах не тільки за допомогою камер, але і за сприяння інших водіїв.

69

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter