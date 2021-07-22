Очевидцям порушень ПДР пропонують «стукати» на водіїв

Народні депутати пропонують новий законопроект, який дозволить використовувати мобільний телефон для фіксації порушень Правил дорожнього руху (ПДР). Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, пропонується узаконити фіксацію порушень дорожньої грамоти на смартфон, за допомогою якого цей задокументований факт можна буде відправити в поліцію. Більш того, під цей законопроєкт наші діджиталізатори вже розробили спеціальний мобільний застосунок.

Відзняте за допомогою смартфона відео про порушення ПДР очевидець зможе автоматично відправити в центр обробки даних Нацполіції, співробітники якого переглядають всі отримані матеріали. На сьогодні це дані зі стаціонарних камер автоматичної фіксації. Коли поліціянт побачить, що на записі дійсно зафіксований факт порушення, чітко видно номерні знаки автомобіля-порушника, то в подальшому, як і при автофіксації, в автоматичному режимі буде виноситися постанова про накладення штрафу. ЇЇ відправлять «листом щастя» за місцем проживання власника авто, який порушив правила. Оскаржити таку постанову можна буде через суд.

«Ми вивчили світовий досвід, коли кожен телефон у машині, якщо його правильно встановити, фіксує порушення ПДР. Водієві достатньо клацнути на екран, і поліція отримає інформацію про порушення. Якщо нам вдасться реалізувати всі задумані проєкти, то безпеку на дорогах України буде, як у Швеції», — розповів Антон Геращенко.

Більш того, подібне «стукацтво» навіть планують заохочувати. За словами заступника міністра, законопроєктом передбачено, що водії, які будуть допомагати поліції фіксувати порушення, отримають 10 відсотків від суми штрафу, який заплатить порушник.

Поки законодавці працюють над юридичною складовою питання, вітчизняні айтівці вже розробили спеціальний мобільний застосунок Dash Cam UA, який дозволить реалізувати пропонований спосіб фіксації порушень ПДР.

Як стверджують розробники, цей застосунок встановлюється на смартфон і дозволяє знімати порушення ПДР на відео, замінюючи відеореєстратор. Основна відмінність Dash Cam UA від стандартного реєстратора в тому, що смартфон має геолокацію місця порушення та прив'язку до дати та часу, а розмір відзнятого ролика не перевищує 30 секунд.

«Технологія досить проста — ваш мобільний телефон постійно записує короткі 30-секундні відеокліпи у циклічному режимі. Це означає, що після запису перших 30 секунд відео наступні 30 секунд записуються поверх попередніх, стираючи раніше записане», — роз'яснюють розробники.

За їхніми словами, якщо водій побачить порушення ПДР, то йому потрібно буде просто клацнути по екрану телефону — і останні 30 секунд відео перенесуться в постійну пам'ять застосунку Dash Cam UA. А зробивши ще пару натискань — слід відправити ролик в центр обробки даних Нацполіції, яка на підставі отриманих даних оформить порушнику «лист щастя» зі штрафом. Також на сервері, куди потрапляють усі відео, фіксується, хто і коли його надіслав, тому підробити його навряд чи вийде. Так само автоматично автори, що відзняли порушення, зможуть отримати свій відсоток від суми стягнення, накладеного на порушника.

Автори стартапу Dash Cam UA впевнені, що їхня програма допоможе підвищити загальну дисциплінованість водіїв і утримає їх від бажання порушувати ПДР. Зараз мобільний застосунок, створений на платформі Android, вже є на Google Play Market. А ось версія для iOS (Apple) поки в розробці.

У подальших планах творців Dash Cam UA — запуск автоматичної системи розпізнавання автомобільних аварій і створення центру оповіщення, який миттєво надавав би допомогу в разі виникнення аварії, за аналогією із західною службою 911.

«Ми перший стартап у світі, який розробив систему, що може виявляти автомобільні аварії в 99,9 відсотка випадків. При цьому ніякого додаткового обладнання не потрібно», — підкреслюють розробники. За їхніми словами, базуватися система буде на тому ж застосунку Dash Cam UA. У разі ДТП застосунок, встановлений у смартфоні учасника аварії, автоматично відправить тривожний сигнал в кол-центр. Його працівники зв'яжуться з учасником події та на підставі отриманих даних відправлять на місце аварії службу поліції, швидку допомогу, евакуатор і страхових комісарів. Таким чином, всі рятувальні служби отримають інформацію про ДТП максимально оперативно, що допоможе в рази знизити його наслідки, врятувати здоров'я та життя постраждалих.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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